Il tifoso che ha molestato Greta Beccaglia: “Vorrei chiederle scusa, mi dispiace tanto” Raggiunto dalla redazione de Le Iene, il tifoso che ha molestato Greta Beccaglia prova a spiegare i motivi di quel gesto, rivolgendo le sue scuse alla giornalista.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo quanto è accaduto lo scorso sabato pomeriggio, a ridosso della partita Empoli-Fiorentina, dove la giornalista Greta Beccaglia è stata molestata in diretta televisiva, il tifoso che ha compiuto il riprovevole gesto è stato raggiunto dalla redazione de Le Iene per provare a motivare cosa l'ha spinto a macchiarsi di un'azione così sessista.

Le scuse del tifoso molestatore

"Non lo so perché l'ho fatto, lei voleva intervistarmi, io non volevo parlare con nessuno, la Fiorentina aveva anche perso" queste le prime parole che Andrea, il tifoso 45enne che ha palpato in diretta televisiva il fondoschiena della giornalista Greta Beccaglia, ha detto ai microfoni del noto programma di Italia 1. Un tentativo a dir poco maldestro di spiegare cosa lo avesse spinto a compiere un gesto condannabile e che, infatti, verrà portato all'attenzione di un giudice, dal momento che la cronista fiorentina ha deciso di denunciarlo. Tra le dichiarazioni rilasciate alla troupe televisiva, poi, ha aggiunto: "Io vorrei chiedere scusa, mi dispiace, vorrei risolvere questa situazione spiacevole".

Le parole di Greta Beccaglia

Intanto, Greta Beccaglia, è sempre più convinta di voler denunciare l'uomo che l'ha molestata, che dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. La giornalista, poi, in queste ore è tornata a parlare della vicenda, sottolineando che quella da lei subita è una molestia sotto ogni punto di vista e che, quindi, chi sottovaluta l'entità di quanto è successo fuori lo stadio toscano, non ha contezza di un vero e annoso problema che affligge le donne: "Definire goliardia una molestia significa non aver capito la gravità di un atto. Sono dichiarazioni irricevibili. Mi pare che peggiorino tutto" ha dichiarato dopo aver letto le dichiarazioni dell'uomo individuato qualche ora dopo l'accaduto.