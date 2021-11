Il simbolo perduto, la serie tratta dal romanzo di Dan Brown: Robert Langdon cambia volto Arriva su Sky e NowTv la serie tratta dal terzo dei romanzi di Dan Brown, “Il Simbolo Perduto”, che completa così la tetralogia portata al cinema da Tom Hanks. Ad interpretare il professor Robert Langdon è l’attore Ashley Zukermann, che però ricoprirà un ruolo leggermente diverso da quello del divo americano: nei dieci episodi della serie il professore esperto di simbologia religiosa è più giovane, meno abile con le persone, ma sempre geniale.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da lunedì 8 novembre alle 21.15 arriva su Sky e in streaming su NowTv la nuova serie ispirata ai romanzi di Dan Brown, ovvero "Il simbolo perduto", terzo libro della saga che ha inizio con il best seller "Il Codice da Vinci", portato al successo nel 2006 con il film di Tom Hanks. Stavolta, però, ad interpretare il professore Robert Langdon, esperto di storia dell'arte, appassionato di teologia e grafologia, non sarà il divo americano, bensì Ashley Zukerman, attore trentottenne nato in America, ma cresciuto in Australia che ha alle spalle ruoli in serie importanti come Manhattan, Designated Survivor e Succession.

Ashley Zukermann è il nuovo Robert Langdon

Ashley Zukermann si è dovuto rapportare con un precedente non da poco, quello di Tom Hanks, dal quale però il personaggio raccontato nella serie tv si discosta, non solo per età ma anche per atteggiamenti e conoscenze. L'attore, però, ha dichiarato di essersi goduto questa bellissima avventura, come riportato dal Corriere della Sera: "Ogni lettore ha la sua percezione di Robert Langdon e non è possibile fare felici tutti, ho dunque cercato di godermi il viaggio. Credo che mi abbia aiutato il fatto che con questa trasposizione raccontiamo un Langdon più giovane, che viene prima di quello che abbiamo conosciuto al cinema" ha dichiarato. Nonostante non sia un prequel, il professore della serie precede in fatto di modi di fare quello noto ai più, come racconta Zukermann che, inoltre, afferma le molteplici differenze tra il libro e la serie:

Il comportamento del mio Langdon riflette la sua età. È un po’ meno abile con le persone, un po’ più introspettivo, più emotivo, un po’ meno saggio del Robert Langdon che conosciamo. Le differenze fra la serie e il libro sono importanti ma sono tutte legate alla necessità di attualizzare il racconto. Era molto coinvolto nel processo di scrittura e non potrebbe essere stato altrimenti. Lui è il vero Robert Langdon, le sue conoscenze sono talmente vaste da renderci il lavoro sul set facilissimi.

La trama de Il simbolo perduto

La serie, come anticipato sarà più attualizzata del romanzo, ma questo non inficerà l'andamento misterioso che da sempre contraddistingue gli scritti di Dan Brown. Qui si raccontano le prime avventure del professore esperto in simbologia religiosa, stavolta chiamato a risolvere degli enigmi che nasconderebbero una cospirazione mondiale. Tutto parte con la sparizione del suo mentore, Peter Solomon, in seguito alla quale il professore viene chiamato dalla CIA per entrare in una task force che guidi le ricerche. Langdon si trova ad interpretare segni e simboli che si rivelano piuttosto complessi, leggendo i quali scoprirà col tempo di avere a che fare con un complotto letale.