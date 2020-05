Le anticipazioni della soap Il segreto, relative agli episodi in onda da lunedì 18 maggio a sabato 23 maggio, svelano che è il momento della resa dei conti per Marcela e Alicia. L'amante di Matias, infatti, si recherà alla locanda e chiederà di lui proprio alla moglie del giovane. Marcela andrà su tutte le furie. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Canale5.

Lunedì 18 maggio

Marta respinge Adolfo e dice a Rosa di non essere più disposta a consegnare all'uomo le sue lettere. Dolores decide di rischiare e vende tabacco senza avere la licenza. Marcela non riesce a credere che Matias possa averla tradita con Alicia. Ramon incontra don Ignacio e finalmente lo informa sull'esito dell'ispezione alla fabbrica.

Martedì 19 maggio

Marcela affronta Matias e lo accusa di avere una relazione con Alicia, ma lui nega. Mauricio mette in guardia Dolores sulla vendita di tabacco, ma la donna non ha intenzione di ascoltarlo. Adolfo è addolorato per il rifiuto di Marta. Non riesce più a concentrarsi sul lavoro. Ramon svela che l'ispezione alla fabbrica è andata bene e don Ignacio è al settimo cielo.

Mercoledì 20 maggio

La famiglia Solozabar dovrebbe tornare a Bilbao ma le figlie di don Ignacio si alleano contro il padre. Onesimo, con la sua goffaggine, farà scoprire al capitano Hertas che Dolores vende il tabacco senza licenza. Raimundo inizia a capire che Francisca si trova a Puente Viejo. Matias è sempre più con le spalle al muro.

Giovedì 21 maggio

Don Ignacio non si lascia impietosire dalle sue figlie e le invita a prepararsi per la partenza. Raimundo dice a Matias che ha capito che ha un'amante. Adolfo scopre che i Solozabar stanno per partire e corre alla villa, ma viene bloccato. Rosa, intanto, chiede a Marta di dare una lettera di addio ad Adolfo. Alicia ha la faccia tosta di recarsi alla locanda e chiedere a Marcela di Matias. La donna si infuria.

Venerdì 22 maggio

Marcela caccia Alicia dalla locanda. Raimundo, nonostante sia in cerca di Francisca, sembra sempre più vicino a Camelia. Isabel, intanto, continua a mentire a Francisca riguardo a Raimundo, tuttavia le comunica che presto potrà acquistare la villa. Marta rivede Adolfo, così tra loro c'è un bacio.

Sabato 23 maggio

Adolfo non ha più dubbi. È innamorato di Marta. Rosa, intanto, inizia a sospettare che la sorella si stia intromettendo tra lei e Adolfo. Raimundo rivede Isabel, ma la donna continua a tenergli nascosto che sa dove si trova Francisca. Altri guai a Puente Viejo. La chiesa è infestata dai tarli.