Federico Fashion Style torna in tv per riaprire le porte de "Il Salone delle Meraviglie". A partire da martedì 5 gennaio il programma con protagonista il parrucchiere dei vip riparte su Real Time. Tante novità per la quarta stagione che riparte con doppio appuntamento, ogni martedì alle 22:40 e alle 23:10, per un totale di 20 puntate.

La quarta stagione de "Il salone delle Meraviglie"

Non mancheranno le novità nella quarta stagione del programma in onda su Real Time, visto che allo storico negozio di Anzio di Federico Lauri se ne aggiunge uno nella Capitale. Il "Salone delle Meraviglie" apre infatti i battenti con un nuovo spazio nella Capitale, alla Rinascente di Roma, che si aggiunge a quello all'Eur (e a quello di Milano in Corso Como). Non uno quindi, ma ben due saloni di bellezza che si preparano ad accogliere clienti vip e nip per tagli, colori, acconciature e tutte le novità che ha in serbo per loro Federico Fashion Style. Un vero e proprio tempio del luxury romano, dove saranno ospiti le sue clienti storiche Roberta, la Contessa Tatiana, Alessia, Miriam e Patty, e quelle occasionali, pronte a fare la fila per sottoporsi ai trattamenti del parrucchiere più famoso della tv.

Lo spin off Beauty Bus di Federico Fashion Style

Nel frattempo c'è grande attesa per lo spin off del programma di successo su Real Time. Si chiamerà "Beauty Bus" e sarà prossimamente in produzione, nel corso del 2021, naturalmente pandemia permettendo. Federico Fashion Style sarà in giro per l'Italia a bordo del suo camper glitterato e leopardato (difficile non notarlo), per correre in soccorso di tutte le clienti anche fuori Roma che chiederanno il suo aiuto per travolgere il loro look e il loro modo di guardarsi allo specchio. La produzione, come per "Il Salone delle Meraviglie" sarà targata Pesci Combattenti.