Il ritorno di Un Medico in Famiglia, Lino Banfi: “Non ci sarà, questioni politiche in Rai” L’attore, intervistato in radio, parla dell’improbabile futuro della storica fiction: “Avevamo proposto di fare un’ultima stagione, non di 13 puntate ma di quattro o cinque, un saluto al pubblico dalla famiglia Martini. Non se n’è fatto niente perché c’è stato un cambio al vertice della capa delle fiction, cose loro politiche”.

A cura di Andrea Parrella

L'abbiamo vista andare in onda per 18 anni, dal 1998 al 2016, prima che Un medico in Famiglia si chiudesse, senza un finale preciso. E da allora sono molti a chiedersi perché la fiction con Lino Banfi non torni in onda. Se lo chiede Banfi per primo. L'attore pugliese, che di recente ha compiuto 85 anni, ne ha parlato nelle scorse ore. Una risposta concreta, in effetti, non c'è: "Tutti mi chiedono perché non avete fatto l’undicesima stagione di Un Medico in Famiglia – dice Banfi ad un evento Unicef di cui è ambasciatore – non ve lo so dire". Quindi l'attore aggiunge:

chiedetelo alla Rai, io l’avrei fatta eccome per chiudere in bellezza questa serie tv che ha avuto il suo successo in Italia che dobbiamo ammettere tutti quanti. Fu la prima lunga serialità con una famiglia intera dove venivano affrontati problemi di ogni tipo condotti da questo vecchio che faceva da filo luce. Era il nonno che ognuno voleva in Italia.

Un Medico in Famiglia, ne parla Lino Banfi

Nel corso di un intervento radiofonico a RTL 102.5 Banfi ha poi spiegato di non avere grande ottimismo rispetto alla fattibilità di una nuova stagione di Un Medico in Famiglia: "Un Medico in Famiglia? Tutti noi lo speriamo ma ormai non lo faranno più, anche se io avevo suggerito insieme a Milena Vukotic, Giulio Scarpati, mia nipote Annuccia, tutti i personaggi principali insomma, di fare un’ultima stagione, non di 13 puntate ma di quattro o cinque, un saluto al pubblico dalla famiglia Martini. Non se n’è fatto niente perché c’è stato un cambio al vertice della capa delle fiction, cose loro politiche. Noi abbiamo sempre la speranza che un giorno torni insieme questa famiglia però non è che posso aspettare tanto!".

Un Medico in Famiglia e il cast storico

Un Medico in Famiglia narra le vicende della famiglia Martini, inizialmente composta da un medico vedovo, Lele (Giulio Scarpati), con tre figli e da suo padre, Banfi appunto, che si trasferiscono a Poggio Fiorito dividendosi tra i parenti e il lavoro all'Asl sperimentale in cui il medico lavora. Giulio Scarpati ha preso parte alle prime due stagioni, per poi tornare dalla sesta all'ottava e ancora nella decima. Anche Lino Banfi ha lasciato Un Medico in Famiglia per due stagioni, la sesta e la settima, per poi tornare stabilmente nel cast a partire dall'ottava. I soli tre attori presenti in tutte e undici le stagioni sono Milena Vukotic, Eleonora Cadeddu e Paolo Sassanelli.