Carla Bruni torna in Italia e lo farà a Che Tempo Che Fa. Non è la prima volta che la cantante e modella risulta ospite di una delle trasmissioni di Fabio Fazio. L'ex premiere dame francese fu già ospite del Festival di Sanremo 2013, accompagnando alla chitarra Luciana Littizzetto per un pezzo comico, la "Chanson de Carla Brun". Domenica 11 ottobre tornerà in esclusiva a Che Tempo Che Fa, in onda su Rai3.

Carla Bruni presenterà il suo album

“Carla Bruni” è questo il titolo del primo album con brani completamente originali in 7 anni. La cantate ha anticipato il brano con il singolo “Quelque chose” e la IG track “Un grand amour”. Nel disco anche un duetto inedito con la sorella, l'attrice Valeria Bruni-Tedeschi, sulle note del brano "Voglio l'amore". Nel nuovo disco c'è anche un brano dedicato a Nicolas Sarkozy: "È un uomo fragile, per questo l'ho sposato", ha dichiarato in una intervista al Corriere della Sera. "Quando mi ha chiesto di sposarlo ho esitato un po’, anche se ero innamorata pazza. Perché pensavo “questo qua comunque è un presidente, magari è uno completamente perverso”. La coppia è insieme da dodici anni, i due hanno avuto una figlia, Giulia, il 19 ottobre 2011.

La carriera di Carla Bruni

Carla Bruni è stata la musa di stilisti come Gianni Versace e Jean Paul Gaultier e ha calcato le passarelle di tutto il mondo facendo parte di una generazione di modelle che ha compreso Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ed Helena Christensen. Da anni, lasciate le passerelle, si è dedicata al mondo della musica. Stando ai dati pubblicati dalla rivista Forbes è stata, nel 2010, una delle donne più potenti del mondo, chiudendo al 35º posto nella lista delle donne più potenti del mondo. Carla Bruni è impegnata nel sociale, nel 2009 ha creato la Fondation Carla Bruni-Sarkozy per promuovere l'accesso alla cultura e alla conoscenza a tutti.