Sono trascorse poche settimane dalla scomparsa di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh morto a causa del Covid lo scorso novembre, generando grandissima commozione nel mondo della musica e tra i fan della storia band. Come annunciato da diverse settimane, Rai1 dedicherà a D'Orazio una serata speciale sabato 5 dicembre, quando sulla prima rete andrà in onda in prima serata lo speciale Ciao Stefano, amico per sempre.

La serata di Rai1 sarà un omaggio musicale alla storia di D'Orazio e dei Pooh, tra le band più longeve della storia della musica italiana, con ricordi sparsi di amici e persone vicine a D'Orazio, che per i Pooh non è stato solo una figura artistica, ma ha anche avuto un ruolo importante dal punto di vista burocratico e della gestione delle risorse.

Come sarà lo speciale di Rai1 su Stefano D'Orazio

Innanzitutto, Rai1 trasmetterà il concerto che Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli tennero nel 2016 allo stadio San Siro, per festeggiare i cinquant'anni di attività e la loro reunion. Tra un brano e l'altro, eseguito ovviamente dal vivo, ci saranno dei momenti che permetteranno al pubblico di ripercorrere la carriera e le sfaccettature più private della vita di Stefano D'Orazio. Nel corso della serata, infatti, andranno in onda interviste a coloro che hanno condiviso un pezzo di strada con lui e che dunque, possono tracciarne un ricordo più intimo. Inoltre, non mancheranno preziosissimi video nei quali è lo stesso batterista a raccontarsi e a ripercorrere i momenti più belli del suo vissuto. In onda sia materiale già edito che video inediti, per una serata carica di emozioni nel segno di Stefano D'Orazio.

Lo scontro con All together now su Canale 5

Rai1 si scontrerà con la concorrenza di Canale 5, che proporrà la semifinale di All together now, il talent show condotto da Michelle Hunziker che si sposta dal mercoledì sera alla serata del sabato dopo la fine di Tu Si Que Vales, che si è chiuso la scorsa settimana con un enorme successo di ascolti.