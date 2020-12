Si intitola "Il principe cerca figlio", ovvero "Il principe cerca moglie" 2, il sequel dello storico film cult con Eddie Murphy del 1988. Uscirà il 22 marzo 2021 e sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Non in tempo per il Natale 2020, come era stato inizialmente annunciando, essendo il film uno dei più grandi classici natalizi. Ma d'altronde, visti i ritardi causati dalla pandemia e la conseguente chiusura delle sale cinematografiche, c'era da aspettarselo. Nel frattempo, Amazon Prime Video ha rilasciato il primo irriverente trailer ufficiale del film con Eddy Murphy.

La trama di "Il principe cerca figlio"

Il titolo originale sarà “Coming 2 America” e negli Stati Uniti uscirà il prossimo 5 marzo, pochi giorni prima rispetto all'Italia. Ma varrà la pena aspettare, visto che sarà un grande ritorno di Eddie Murphy, 33 anni dopo il primo film "Il principe cerca moglie". Ancora nei panni di Akeem, l'attore tornerà nel regno di Zamunda, dove è stato incoronato Re al posto di suo padre, che gli chiede di garantirsi un erede maschio al trono. Così il principe, che nel frattempo è venuto a sapere di un figlio sconosciuto in America, a New York, andrà a cercarlo insieme al compagno Semmi, ancora una volta interpretato da Arsenio Hall.

Il cast

Il film vuole essere un vero e proprio tuffo nel passato, con l'immancabile presenza di Eddie Murphy protagonista, che porterà la sua inimitabile comicità in un film moderno, ambientato nella New York di 30 anni dopo. Al suo fianco, l'inseparabile Arsenio Hall, ma non solo. Ci saranno ancora Cleo McDowell e la figlia Lisa McDowell, diventata regina nel film. Ma nel sequel del film ci sarà anche largo spazio per personaggi nuovi; nel cast compaiono i nomi di Jermaine Fowler, Leslie Jones, Wesley Snipes, Tracy Morgan e anche la figlia del divo Bella Murphy.