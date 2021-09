Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 20 al 24 settembre: addio Gabriella Le anticipazioni degli episodi de Il paradiso delle signore in onda da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre. Gabriella si preparerà a lasciare Milano per raggiungere Parigi. Sulla scena, a portare scompiglio, apparirà Flora, figlia del defunto Ravasi. L’appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

A cura di Daniela Seclì

Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 20 settembre a venerdì 24 settembre 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, Gabriella parteciperà alla festa di addio prima di partire per Parigi. Intanto, ci sarà un nuovo arrivo. Si tratta di Flora, la figlia di Ravasi. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Puntata di lunedì 20 settembre 2021

Gabriella, dopo avere presentato l'ultima collezione, si prepara per partire per Parigi. Intanto, Ludovica riceve una brutta notizia. Viene a sapere che la vendita di Villa Brancia non sta filando affatto liscia. Roberto e Massimo hanno un violento scontro. Si mettono le mani addosso. Umberto e Adelaide apprendono con sollievo che la morte di Ravasi è risultata un incidente. Presto, però, arriva a Milano la figlia di Achille, Flora. È in cerca della verità.

Puntata di martedì 21 settembre 2021

Ludovica e Marcello non hanno intenzione di lasciarsi abbattere dagli ostacoli sul loro cammino. Al contrario, sono innamoratissimi. La figlia di Ravasi, Flora, dopo aver perso il bagaglio che conteneva i vestiti, si reca al Paradiso delle Signore per acquistarne di nuovi. Poi, scopre di avere ricevuto molti soldi in eredità dal padre. Tina confida a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è finito.

Puntata di mercoledì 22 settembre 2021

Adelaide e Umberto scoprono che la figlia di Ravasi è in città e si sentono di nuovo in pericolo. Decidono di affrontare la situazione e provare a incontrare Flora per capire cosa sappia della morte di suo padre. Gabriella viene a sapere che la persona che doveva sostituirla si è tirata indietro, così riflette sulla possibilità di restare ancora un po' a Milano per aiutare Vittorio.

Puntata di giovedì 23 settembre 2021

Flora vorrebbe incontrare Adelaide e viene accontentata. Ludovica scopre una verità su Marcello che la sconvolge e la porta a rassegnare le dimissioni come Vicepresidentessa del Circolo. Vittorio non vuole che Gabriella sacrifichi il suo futuro per fare un gesto di generosità nei suoi confronti e la spinge a partire.

Puntata di venerdì 24 settembre 2021

Gabriella si prepara a raggiungere Parigi, prima però la attende una festa di addio. Non può fare a meno di provare una grande malinconia all'idea di lasciare le persone con cui ha lavorato tanto a lungo. Vittorio trova dei disegni di Flora e proprio quando la donna sembra intenzionata a partire per New York, decide di fermarla.