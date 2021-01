Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 18 gennaio a venerdì 22 gennaio 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, Clelia scoprirà di essere incinta e comunicherà la sconvolgente notizia a Luciano. Inoltre, Beatrice si riscoprirà sempre più innamorata di Vittorio. Nel corso di una cena tra Umberto e Bergamini, si consumerà una tragedia. Salvatore e Gabriella, infine, si baceranno. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap Il paradiso delle signore, Salvatore ha deciso di lottare per Gabriella, nonostante quest'ultima lo abbia invitato ad andare avanti con la sua vita. I sentimenti della donna nei confronti del suo ex fidanzato, in realtà, non si sono mai sopiti. La crisi con Cosimo è ormai dietro l'angolo. Ecco che cosa accadrà nei nuovi episodi de Il paradiso delle signore.

Puntata di lunedì 18 gennaio

Giuseppe impone ad Agnese di non andare a lavorare e lei decide di accettare. Il figlio, invece, inizia a essere stufo del comportamento del padre. Mentre Rocco è sempre più vicino a Irene, arriva Maria a scombinare tutte le sue certezze. Beatrice è sempre più presa da Vittorio, tenta con tutte le sue forze di mettere da parte ciò che prova per lui.

Puntata di martedì 19 gennaio

Beatrice prova ad allontanarsi da Vittorio, ma non riesce a mettere a tacere i sentimenti che prova per lui. Anziché chiudere ogni rapporto, continua a sognare una vita insieme a lui. Marta manda una lettera al marito. Nella missiva racconta come trascorre le sue giornate in America. Inoltre, ammette di non vedere l’ora di riabbracciarlo. Salvo non ne può più di vedere il padre che impone la sua volontà sulla moglie, per questo si scontra con lui.

Puntata di mercoledì 20 gennaio

Salvatore, dopo una lite con il padre, lascia la sua casa e dorme in caffetteria. Inoltre, bacia Gabriella ma non intende rivelarlo a Marcello. Anche Agnese inizia a essere stufa della prepotenza di suo marito. Il bacio ricevuto da Salvatore confonde Gabriella, che non ha più voglia di stare con il suo fidanzato. Clelia va a ritirare le analisi, ma tarda a tornare e così desta la preoccupazione di Luciano.

Puntata di giovedì 21 gennaio

Gabriella non riesce a tenere per sé il segreto del bacio, per questo lo confida a Laura. Armando tenta di convincere Salvatore a tornare a casa e ad appianare i contrasti con il padre. Clelia ha una notizia sconvolgente da dare a Luciano, è incinta. Beatrice intanto scopre che Marta e Vittorio non possono avere figli.

Puntata di venerdì 22 gennaio

Vittorio vorrebbe rispondere alla lettera ricevuta da Marta, ma non gli vengono le parole giuste da dire. Intanto, si sente sempre più unito a Beatrice nel loro reciproco amore per le famiglie numerose. Salvatore chiede per l’ennesima volta a Gabriella di incontrarsi. Intanto, la donna ha fatto la sua scelta. Durante una cena tra Umberto e Bergamini accade una tragedia.