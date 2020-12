Il paradiso delle signore, anticipazioni 4 – 8 gennaio: Gabriella invita Salvatore al suo matrimonio

Le anticipazioni delle trame della soap Il paradiso delle signore in onda su Rai1 dalle ore 15:55. Gabriella invita Salvatore al suo matrimonio. Adelaide, intanto, è furiosa. Non approva che Beatrice viva in casa di Vittorio Conti. L’appuntamento con le nuove puntate della soap è alle ore 15:55 su Rai1.