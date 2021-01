Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 25 gennaio a venerdì 29 gennaio 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, la notizia della gravidanza di Clelia inizierà a diffondersi. Federico sembrerà accoglierla positivamente, ma quale sarà la reazione di Silvia? L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap Il paradiso delle signore, Clelia ha scoperto di essere incinta. Luciano ha accolto con gioia questa bellissima notizia. Beatrice e Vittorio sono apparsi più uniti che mai. Cosimo ha dovuto fare i conti con la morte improvvisa di suo padre. Ecco che cosa succederà nei nuovi episodi de Il paradiso delle signore.

Puntata di lunedì 25 gennaio

Gabriella, dopo aver baciato Salvatore, si sente terribilmente in colpa. Così, cerca di trascorrere più tempo con Cosimo. Quest’ultimo è devastato dopo la morte del padre. Irene dà appuntamento a Rocco, ma l’uomo si dimentica di presentarsi. Luciano e Clelia sono più innamorati che mai. Federico accetta con serenità la notizia della gravidanza.

Puntata di martedì 26 gennaio

Gabriella non ce la fa più a mantenere il segreto. Così, dice a Laura di aver baciato Salvatore proprio la sera in cui il suo fidanzato faceva i conti con la morte del padre. Federico decide di riallacciare il rapporto con sua madre e lascia la casa che divideva con Luciano e Clelia. Beatrice vorrebbe che Agnese non fosse così succube del marito. Insieme a Vittorio, cerca una soluzione per farla tornare a lavoro. Clelia teme la reazione di Silvia alla notizia della gravidanza.

Puntata di mercoledì 27 gennaio

Vittorio decide di offrire un lavoro a Giuseppe, ma l’uomo non la prende affatto bene. La notizia della gravidanza di Clelia, inizia a serpeggiare e preoccupa molto Silvia, che però non ha ancora la conferma. Gabriella e Cosimo decidono di rinviare il matrimonio. Dopo la morte del padre dell’uomo, non sono in vena di festeggiamenti. Umberto, intanto, approfitta della situazione e mette Cosimo con le spalle al muro.

Puntata di giovedì 28 gennaio

Vittorio cerca di mettere una buona parola per Cosimo, confrontandosi con Umberto ma non ha successo. Agnese si ribella al marito e torna a lavorare al Paradiso delle Signore. Luciano e Clelia comunicano a Carletto che presto avrà un fratellino o una sorellina. Beatrice è sempre più un valido aiuto per Vittorio.

Puntata di venerdì 29 gennaio

Le indiscrezioni sulla gravidanza di Clelia si fanno sempre più insistenti. Zia Ernesta non ci sta, si reca da Silvia e le suggerisce di difendere a spada tratta la sua reputazione. Federico, intanto, è riuscito a convincere Umberto a tornare sui suoi passi e Cosimo è al settimo cielo. Quest’ultimo, allora, decide di sposare il prima possibile Gabriella. Beatrice e Vittorio sono sempre più vicini.