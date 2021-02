Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 22 febbraio a venerdì 26 febbraio 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, Marta viene finalmente a conoscenza del segreto di Federico. Scopre che anche lui è figlio di Umberto e dunque, è il suo fratellastro. Sconvolta, deciderà di partire. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Puntata di lunedì 22 febbraio

Cosimo e Gabriella fanno ritorno dal viaggio di nozze. Vittorio, intanto, è in cerca di una degna sostituta per Clelia. Ludovica è di nuovi in pericolo. Riceve l'ennesimo avvertimento da Sergio Castrese. Federico si sente pronto a rivelare il suo segreto a Marta. Intende farle sapere di essere il suo fratellastro. Adelaide è pronta a tutto per scongiurare questo rischio.

Puntata di martedì 23 febbraio

Umberto è d'accordo con Federico. È arrivato il momento di dire tutta la verità a Marta. Adelaide propone loro un'alternativa. Intanto, Marta inizia a fiutare i sotterfugi che avvengono alle sue spalle. Giuseppe spinge Maria a sposare Rocco. Anna, cugina di Gabriella, torna a Milano e stravolge la cena che la sposina stava facendo con le Veneri. Ha bisogno di aiuto.

Puntata di mercoledì 24 febbraio

Marta chiede a Vittorio come mai Federico abbia un comportamento molto strano. Giuseppe aiuta Maria a restare a Milano. Rocco ne è felice. Irene, invece, è infastidita. Pietro ha ormai le idee chiare su Stefania e sull'uomo verso il quale è indirizzato il suo interesse. Umberto svela a Marta che Federico è suo figlio. La donna, contrariamente a tutte le aspettative, la prende malissimo.

Puntata di giovedì 25 febbraio

Umberto è molto ferito per la reazione di Marta. Quest'ultima non ha alcuna intenzione di perdonarlo. Umberto chiede aiuto a Vittorio. Rocco, intanto, si prodiga per aiutare Giuseppe a trovare un lavoro. Irene è la nuova capocommessa. Ludovica non ne può più delle minacce che riceve. Marta, sconvolta dopo aver preso consapevolezza delle bugie che le hanno detto il padre e la zia, decide di lasciare di nuovo Milano e di partire per Parigi.

Puntata di venerdì 26 febbraio

Irene riorganizza il magazzino, mandando in confusione le Veneri. Agnese e Armando rischiano di essere scoperti. Intanto, arriva al Paradiso delle Signore, una cliente misteriosa. La donna, dopo aver visitato il magazzino, si reca da Vittorio. Dopo essersi presentata, chiede di fare un colloquio per il posto di capocommessa.