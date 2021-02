Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 15 febbraio a venerdì 19 febbraio 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, Gabriella deciderà di sposare Cosimo. Salvatore si vedrà costretto a farsene una ragione. Marta tornerà da New York. Il suo ritorno inaspettato farà soffrire Beatrice. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Puntata di lunedì 15 febbraio

Gabriella ha sposato Cosimo. Salvatore si vede costretto a rassegnarsi. Silvia acconsente alla richiesta di Don Saverio e si tuffa a capofitto nella realizzazione di uno spettacolo per raccogliere fondi per la canonica. Beatrice è spaventata dal trasporto che prova per Vittorio. Così inizia a meditare di lasciare il lavoro e la casa per allontanarsi da lui. Intanto, c'è un colpo di scena. Marta torna da New York.

Puntata di martedì 16 febbraio

Marta conosce il nipote Pietro. Inoltre, rivede finalmente tutti i suoi cari, inclusi Adelaide e Umberto. Continua la frequentazione tra Federico e Ludovica. Beatrice, una volta tornata Marta, ritiene sia arrivato il momento di togliere il disturbo. Sia lei che Vittorio, però, non possono fare a meno di ammettere che il distacco li faccia soffrire.

Puntata di mercoledì 17 febbraio

Beatrice per il momento si ferma a casa Conti. La convivenza forzata con Marta le crea grande disagio. Giuseppe, da quando lavora come portiere di notte, non riesce più a ritagliarsi del tempo per stare con Agnese. Beatrice fa fatica a nascondere ciò che prova. Si confida con Vittorio e gli dice, senza mezzi termini, che il ritorno di Marta la fa soffrire. Intanto, Marta scopre il trascorso tra suo marito e la cognata.

Puntata di giovedì 18 febbraio

Marta vuole sapere da Vittorio tutti i dettagli sul suo rapporto con Beatrice. Giuseppe ha una lite con il suo datore di lavoro e così decide di licenziarsi. La sua decisione delude profondamente il figlio Salvatore. Beatrice si occupa di una questione pratica che riguarda Il Paradiso delle Signore. Marta rimane sorpresa dal suo talento e dal suo spirito di iniziativa. Così, decide di farle una proposta.

Puntata di venerdì 19 febbraio

Marta convince Beatrice a non lasciare il suo posto di lavoro al Paradiso delle Signore. Dopo aver organizzato l'evento che le era stato richiesto da Don Saverio, Silvia si prepara a partire per Parigi. È ferma nella sua intenzione di andare a trovare Nicoletta, Margherita e Riccardo. Pietro e Beatrice sono pronti a lasciare la casa di Vittorio e Marta. Quest'ultima, intanto, riceve una misteriosa telefonata.