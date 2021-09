Il paradiso delle signore, anticipazioni 13 – 17 settembre: ritrovato il cadavere di Achille Ravasi Lunedì 13 settembre torna Il paradiso delle signore. Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre, svelano importanti colpi di scena. Verrà ritrovato il cadavere di Achille Ravasi. Inoltre, Adelaide farà di tutto per distruggere l’amore tra Ludovica e Marcello. L’appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Torna Il paradiso delle signore. Da lunedì 13 settembre, in onda le puntate della nuova stagione. Le trame e le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre 2021, della serie televisiva con Alessandro Tersigni. Vittorio è ancora preso da Marta, ma prova a voltare pagina. Adelaide cerca di distruggere il rapporto tra Ludovica e Marcello. Poi, sotto shock, scoprirà che è stato ritrovato il cadavere di Achille Ravasi. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Puntata di lunedì 13 settembre 2021

Riaprono le porte del magazzino de Il paradiso delle signore. Vittorio non ha ancora dimenticato del tutto la sua Marta. Tuttavia, sta tentando in tutti i modi di voltare pagina definitivamente. Si tuffa nel lavoro e prova a non pensarci. Dà vita a Il paradiso Market, una rivista edita da Umberto Guarnieri. Gabriella è pronta a disegnare l'ultima collezione prima di partire per Parigi con Cosimo. Vittorio, inoltre, si avvale dell'aiuto di Roberto Landi, un suo vecchio amico. Tina, sorella di Salvatore, torna a Milano.

Puntata di martedì 14 settembre 2021

Ines, saputo che Vittorio e Marta si sono lasciati, prova a farsi avanti con lui, ma l'uomo non si sente ancora pronto a vivere un nuovo amore. Armando e Gloria hanno creato una bella amicizia. Gloria gli confida di sentirsi ancora legata a Ezio, il suo ex marito. Ludovica e Marcello dovranno fare i conti con Adelaide che non approva la loro relazione. Adelaide impone a Ludovica di scegliere tra diventare la Presidentessa del Circolo o continuare a stare con il barista.

Puntata di mercoledì 15 settembre 2021

La famiglia Amato è felicissima di riabbracciare Tina. Agnese la presenta ad Armando. Ludovica non ha alcuna intenzione di rinunciare a Marcello. Al contrario, sfida Adelaide. Intende presentarsi al circolo con il fidanzato. Vittorio chiede a Tina di posare per la copertina de Il Paradiso Market.

Puntata di giovedì 16 settembre 2021

Tina accetta la proposta di Vittorio. Adelaide tenta ancora di convincere Ludovica a lasciare Marcello. Intanto, il giovane si prepara all'importante evento al Circolo a cui dovrà partecipare. Non vuole fare brutta figura. La famiglia Amato inizia a nutrire il dubbio che Tina nasconda qualcosa, visto che non parla mai di suo marito Sandro.

Puntata di venerdì 17 settembre 2021

Giuseppe è sconvolto. Ha scoperto di avere un figlio. Il bambino si trova in Germania. Salvatore, non appena si imbatte in Anna, resta colpito dal suo fascino. Adelaide non si arrende. È pronta a tutto per distruggere l'amore tra Ludovica e Marcello. Decide di parlare direttamente con Marcello. Quando torna al circolo riceve una notizia inaspettata. È stato ritrovato il corpo di Achille Ravasi.