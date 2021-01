Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 1 febbraio a venerdì 5 febbraio 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, Silvia e zia Ernesta apprenderanno la notizia della gravidanza di Clelia e le reazioni non saranno delle migliori. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap Il paradiso delle signore, ha cominciato a trapelare la notizia della gravidanza di Clelia. Il primo ad avere una reazione è stato Federico, che si è mostrato felice per lei e per Luciano. Intanto, la notizia – sotto forma di indiscrezione – è arrivata anche alle orecchie di Silvia e di zia Ernesta. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Rai1.

Puntata di lunedì 1 febbraio

Ormai tutti sanno che Clelia è incinta. Zia Ernesta è furiosa. Intima a Luciano di tornare subito a casa per salvare la reputazione della famiglia. Anche Silvia si scaglia contro Clelia perché non ha pensato neanche alle apparenze. Clelia si vede costretta a prendere una terribile decisione. Adelaide non può fare a meno di notare come Federico riesca a ottenere sempre ciò che vuole da Umberto. La cosa la preoccupa. Pietro è finalmente felice. Vedere sua madre Beatrice tranquilla, gli dà serenità.

Puntata di martedì 2 febbraio

Vittorio continua a tenere in grande considerazione Beatrice e ama confrontarsi con lei anche su questioni strettamente lavorative. Clelia decide di fuggire di nascosto e ovviamente Silvia ed Ernesta si dicono disponibilissime ad aiutarla. Per Gabriella si avvicina il momento di sposare Cosimo e l'ansia la assale. Agnese chiede a Salvatore di farle un regalo di nozze, ma l'uomo non ha alcuna intenzione di cedere.

Puntata di mercoledì 3 febbraio

La madre di uno dei compagni di scuola di Carletto, scopre che Clelia è incinta. Così, si prepara a fare scoppiare uno scandalo. Gabriella ha ormai scelto il modello del suo abito da sposa. Lo mostra felice alle sue colleghe. Vittorio e Beatrice tentano di fare raffreddare il loro rapporto. Tuttavia, non è affatto un'impresa facile.

Puntata di giovedì 4 febbraio

Clelia inizia ad avere dei ripensamenti sulla fuga. Sa che sentirebbe terribilmente la mancanza di Luciano. Salvatore è distrutto. Non accetta che Gabriella possa sposare un altro uomo. Vittorio e Beatrice fanno sempre più fatica a stare lontani. Intanto, a notte fonda vengono incollati, sui muri del grande magazzino, alcuni manifesti con una scritta altamente offensiva.

Puntata di venerdì 5 febbraio

I manifesti attaccati ai muri offendono pesantemente Clelia. Sia lei che Luciano sono sconvolti per l'accaduto. Salvatore fa sapere a Gabriella di non avere alcuna intenzione di rinunciare a lei. Clelia ha ormai preso la sua decisione. Scapperà insieme a Carletto. Poi, però, avviene un imprevisto che sembra segnare un nuovo inizio.