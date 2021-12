Il Giovane Old, con Nicola Savino RaiPlay sperimenta per la prima volta la seconda serata A partire dall’8 dicembre Nicola Savino torna su RaiPlay alla guida di uno show a metà tra musica e comicità. Jovanotti, Brunori Sas, Vasco Brondi e Matteo Mobrici gli ospiti della prima puntata.

A cura di Andrea Parrella

Arriva su RaiPlay un nuovo show originale per Nicola Savino. Il conduttore torna in streaming con Il Giovane Old, in esclusiva a partire dall'8 dicembre e per cinque mercoledì alle 23. Un esperimento interessante che prova a mescolare il linguaggio delle piattoforme OTT con le logiche, gli orari e la calendarizzazione della Tv lineare.

Jovanotti, Brunori Sas e Vasco Brondi nella prima puntata

Il nuovo show condotto da Nicola Savino avrà l'aspetto di una sorta di dopolavoro artistico in cui musicisti e talent trovano un palco sicuro su cui esibirsi, sperimentare, ma soprattutto divertirsi in totale libertà. Uno show all'insegna del divertimento in cui si parlerà molto di musica, visto che ogni settimana si alterneranno ospiti musicali appartenenti a generi diversi (dal mainstream, all’indie, dal rap ai grandi maestri) con l’unico obiettivo di valorizzare e celebrare la musica con libertà creativa e sperimentazione. Ospiti della prima puntata Jovanotti, Brunori Sas, Vasco Brondi e Matteo Mobrici.

Il cast di comici de Il Giovane Old

Al fianco di Nicola Savino una squadra variopinta composta da Melissa Greta Marchetto e un folto cast di comici come Dj Angelo, Herbert Ballerina, Aurora Leone. E ancora Pietro Casella, Xhuliano Dule, Francesco Mileto, Giorgia Fumo. Sarà una conduzione atipica e non convenzionale dove Savino sarà il motore all’azione stimolando gli ospiti a suo modo. A colorare l'atmosfera tipica da seconda serata che contraddistinguerà il programma ci sono proprio le performance live di musicisti e comici, supportati dalla resident band diretta da Vittorio Cosma che contribuirà a restituire l'idea di un vero e proprio club.

Nicola Savino torna su RaiPlay

Non si tratta della prima volta in streaming su RaiPlay per Nicola Savino, che nel 2020 aveva già fatto il suo debutto presentando il Dopofestival di Sanremo in onda solo sulla piattaforma.