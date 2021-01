Il 2020 televisivo era iniziato con una sfida di lusso, lo scontro tra il Grande Fratello Vip affidato ad Alfonso Signorini e Il Cantante Mascherato, nuovo format importato dall'America che Milly Carlucci portava su Rai1. Si trattava ancora di Tv pre-pandemia, il Coronavirus non era nemmeno un'ipotesi. Il 2021 riparte dalla stessa sfida, visto che il programma di Rai1 tornerà con la seconda edizione a partire da venerdì 29 gennaio, dopo le due puntate dello show di Fiorella Mannoia.

Rinnovata la sfida di inizio 2020

E proprio dal 29 gennaio il Grande Fratello Vip tornerà in onda al venerdì, come riporta Davidemaggio.it. Il programma di Alfonso Signorini infatti tornerà con il doppio appuntamento settimanale proprio nell'ultima settimana di gennaio, preparandosi al rush finale che lo porterà alla finale del 29 febbraio, che andrà in onda su Canale 5 in corrispondenza con l'ultima delle quattro puntate dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Una strategia con cui Mediaset punta a contrastare il programma della prima rete Rai che l'anno scorso era riuscito a generare grande curiosità nel pubblico, prima che arrivasse l'emergenza sanitaria a sbiadirne il ricordo.

L'edizione interminabile del Grande Fratello Vip

In totale il reality show di Canale 5 avrà collezionato ben 43 puntate, una maratona iniziata lo scorso settembre e prolungata a più riprese da Mediaset in questo anno difficile segnato dalla pandemia. Tutto si sarebbe dovuto concludere prima di Natale, ma le circostanze hanno fatto sì che il programma andasse avanti anche durante il periodo natalizio, prolungato per la riuscita di questa edizione anche in fatto di ascolti. Nel mezzo c'è stata anche la puntata speciale di capodanno, che ha sostituito il tradizionale evento di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Ora il rush finale di febbraio, che porterà all'epilogo dell'edizione più lunga della storia del reality.