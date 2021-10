Il figlio segreto di Domenico Modugno, Fabio: “La sua famiglia mi parla solo tramite gli avvocati” Fabio Modugno ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin. Nel 2019, dopo una lunga battaglia legale, è riuscito a dimostrare di essere il figlio segreto di Domenico Modugno. I figli del cantante, che prima erano suoi amici, hanno tagliato i ponti con lui: “Non ho avuto più nessun rapporto con loro, se non tramite gli avvocati”.

A cura di Daniela Seclì

Fabio Modugno, figlio segreto di Domenico Modugno, ha rilasciato un'intervista a Silvia Toffanin. Nel salottino di Verissimo, l'uomo ha raccontato come ha scoperto di avere un legame di sangue con il celebre cantante. Una battaglia legale che si è conclusa nel 2019, ha stabilito ufficialmente che lui è in effetti il figlio di Mimmo. Così, dopo un rapporto conflittuale durato anni con l'uomo che credeva fosse suo padre, Fabio Modugno ha finalmente ricostruito la sua identità.

Il rapporto conflittuale con l'uomo che credeva essere suo padre

Nato Fabio Camilli, l'uomo ha vissuto un rapporto complicato e conflittuale con Romano Camilli, la persona che riteneva essere suo padre:

"Un rapporto molto difficile, mi sono interrogato spesso su come mai ci fosse poca sintonia e poco interesse l'uno per l'altro. Un rapporto teso, un po' violento da parte sua. Ricorreva spesso alle mani per risolvere le discussioni tra noi. Trovava ogni occasione per sminuirmi, per scoraggiarmi, credo che lui sapesse o avesse un fortissimo sospetto".

Come ha scoperto di essere il figlio di Domenico Modugno

Quando aveva 25 anni, un'amica fece a Fabio una confidenza scioccante. Gli disse che Marcello Modugno, uno dei figli del cantante, le aveva assicurato che Fabio era suo fratello: "All'inizio reagii con enorme sorpresa, poi ho cominciato a indagare e cercare di capire. Quando ne parlavo con i miei amici, notavo un certo imbarazzo. È venuto fuori che lo sapevano tutti, tranne io. Era il classico segreto di Pulcinella". Così, ne parlò anche con sua madre:

"Quando lo dissi a mia madre, mi disse: ‘Non posso negarti che ho avuto una storia e sono stata anche molto innamorata di Mimmo. Tuttavia non posso dirti che sei suo figlio. Io avevo due uomini: Romano Camilli e Domenico Modugno, non potrei dirti con certezza che sei figlio di Modugno'".

Fabio, poi, notò che nella canzone Pasqualino Maraja, Domenico Modugno cantava: "Un bel dì giunse a Sorrento una principessa indiana sopra un grosso bastimento: la bellissima Kalì. Pasqualino la guardò e Kalì s'innamorò". Calì è anche il cognome della madre di Fabio Modugno. Secondo quanto sostiene l'uomo, la canzone sarebbe dedicata a lei.

Fabio ha sentito la voce di Domenico Modugno solo una volta al telefono

Il caso ha voluto che in un'occasione Fabio Modugno si trovasse nel momento giusto al posto giusto. Per Capodanno era stato invitato a una festa nella villa di Domenico Modugno. Fabio, infatti, era amico dei figli del cantante, Marcello e Massimo Modugno. Quando entrò, c'era tantissima confusione. Provò a farsi largo tra i numerosi invitati, fino a quando la sua attenzione venne catturata da un telefono che squillava:

"Rispondo e dall'altra parte sento: ‘Sono Domenico Modugno, cercavo uno dei miei figli', io rimango in silenzio. In quel periodo già sapevo che c'era la possibilità che Modugno fosse mio padre. Però dissi: ‘Sì, glielo vado subito a cercare'. È stata l'unica volta in cui ci siamo parlati. Non ero pronto per dirglielo".

Nessun rapporto con la famiglia Modugno

Quando Fabio dimostrò di sapere di essere il figlio di Domenico Modugno, inizialmente la famiglia non si scompose più di tanto, perché notò che non era interessato a rendere pubblica la notizia. L'amicizia con Marcello, anzi, diventò ancora più forte. Poi, nel 2001, un articolo compromise tutti gli equilibri:

"Pierluigi Diaco, basandosi su mie confidenze, ad agosto ha pubblicato un articolo in cui rivelava che ero il figlio di Domenico Modugno. Le cose sono cambiate drasticamente con la famiglia. Hanno fatto scudo, hanno creato un muro e hanno cominciato a dire che me l'ero inventato. Si sono spaventati dello scandalo. Non ho avuto più nessun rapporto con loro, se non tramite gli avvocati".

L'esame del DNA ha confermato che Domenico Modugno è il padre di Fabio.