Il fidanzato di Raffaella Fico al GFVip: “Mi ha salvato la vita, stavo per morire” “Questo episodio che mi ha molto legato”, racconta Piero Neri. “Stavo morendo perché stavo per annegare: ero rimasto impigliato ad una cima dello scafo, mi hanno tirato fuori dall’acqua, ero esanime”. Soltanto Raffaella si sarebbe accorta che stava soffocando. “Ho voluto guardarlo mentre si immergeva, per tenerlo d’occhio”, spiega. “È stato il giorno più brutto della mia vita, era viola in faccia”.

A cura di Giulia Turco

Raffaella Fico nella casa del Grande Fratello Vip ha ricevuto la sorpresa da parte del suo fidanzato Piero Neri, che frequenta dall'estate. Nonostante la conoscenza sia ancora alle prime battute, i due ammettono di essere entrambi già molto innamorati. Nonostante sia presto per parlare di matrimonio, l'imprenditore ammette: "Chi non la sposerebbe?". A sancire ancora di più il loro legame, è stato un episodio avvenuto per mare, durante un'escursione in barca. La coppia lo ha raccontato ad Alfonso Signorini.

Il racconto del drammatico incidente in barca

"Io mi sono innamorato subito", ammette Piero Neri, "però c'è stato questo episodio che mi ha molto legato", racconta. "Stavo morendo perché stavo per annegare: ero rimasto impigliato ad una cima dello scafo, mi hanno tirato fuori dall'acqua, ero esanime". Il conduttore dunque chiede maggiori dettagli a Raffaella, che ha salvato la vita a Neri proprio perché soltanto lei si era accorta che stava soffocando. "Ho voluto guardarlo mentre si immergeva, per tenerlo d'occhio, non l'ho perso di vista un secondo", spiega a Signorini. "È stato il giorno più brutto della mia vita, era viola in faccia".

Chi è Piero Neri il fidanzato di Raffaella Fico

"Non ero alla ricerca di un amore, quando è arrivato e ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine", racconta la modella sparlando con gli occhi illuminati della sua intesa con il nuovo compagno. Lui, Piero Neri, è "un uomo molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia che va avanti da più di un mese", come spiegava Signorini sulle pagine di Chi. Piero ha 45 anni (Raffaella Fico ne ha 33) ed è il ricco erede di casa Neri, famiglia di noti imprenditori di Livorno che lavora nel campo mercantile. Per uno di quegli strani incroci della vita, sarebbe anche molto amico di un altro concorrente del GF Vip, Gianmaria Antinolfi. "Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Tra noi c'è amore", ha ammesso Raffaella nella casa.