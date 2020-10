Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live del 4 ottobre 2020, sono arrivati in studio anche Viola Valentino e il suo compagno Francesco Mango per affrontare una questione piuttosto intricata sulla quale Barbara D'Urso si è offerta di gettare luce. L'uomo viene accusato di avere una storia parallela con un'altra donna, che dal canto suo sta cercando di far valere le sue ragioni.

Francesco Mango si difende

Si chiama Simona Caldarone, la donna che dice di essere l'amante di Francesco Mango da più di un anno ed è già andata nello studio di Canale 5 per parlare di quanto è accaduto tra lei e il compagno di Viola Valentino. La donna afferma di aver avuto una relazione seria con lui, della quale l'ex moglie di Riccardo Fogli sarebbe anche stata a conoscenza, a questo proposito Mango si difende dicendo:

Quella donna è la mia dentista, l’ho conosciuta a maggio, l'ho vista dieci volte. È Viola la donna che amo. Io mi sono sentito trascurato da lei. Non la vedevo mai, usciva con la sua band, stava sempre al telefono con la sua sciamana. Ma io non mi sono fidanzato, Simona è bugiarda, ha detto un sacco di balle. In quel periodo io e Viola non stavamo insieme, io sono andato a Roma, e quando uno è solo può fare quello che vuole.

La precisazione di Viola Valentino

La cantante si sofferma su questo aspetto e dichiara che non ha mai saputo realmente della relazione, ma sentiva che lui si stava allontanando da lei a causa di un'altra donna e quindi, precisa le parole del compagno: "Non è che non stavamo insieme, spesso e volentieri lui andava e tornava per stare con lei. Me lo sentivo. Non l’ho cacciato di casa perché lo amavo e lo amo". Francesco Mango, però, continua a far valere quanto affermato fino a quel momento, ovvero che non c'è mai stata una vera e propria relazione con la Caldarone:

A Simona all’inizio volevo bene come una cugina Io amo Viola. Le donne le conosco bene, sono un esperto. Anni fa Viola ha perdonato l’ex marito che le aveva detto che era "inciampato", io invece non sono stato perdonato. Sono qui attaccato da te. Floriana Secondi, uscendo dallo studio, mi ha detto: "Ti aspetto a Roma". Simona, secondo me, si è comportata male, queste cose si discutono a casa, non sotto i riflettori. Io non la sento più, mi manda messaggi.

Dal momento che esisterebbero messaggi e foto che documenterebbero questa liaison, Barbara D'Urso propone una soluzione, ovvero quella di organizzare un incontro a tre con la coppia e la suddetta "amante", proposta che viene accolta: "Se vogliamo fare un incontro con Simona per me va bene" conclude Francesco Mango.