Il Collegio raddoppia per il finale, lunedì 13 e martedì 14 dicembre le ultime due puntate Si chiude con il doppio appuntamento del 13 e 14 dicembre la sesta edizione de Il Collegio. Ed è giusto chiedersi: Il Collegio 7 si farà?

A cura di Andrea Parrella

La sesta edizione de Il Collegio si chiuderà con un doppio appuntamento settimanale. Lunedì 13 dicembre e martedì 14 dicembre andranno in onda le puntate conclusive de Il Collegio 6, che quindi chiude rispettando la data inizialmente prevista per l'ultima puntata, recuperando con l'appuntamento straordinario del lunedì la puntata "persa" il 9 novembre.

In quell'occasione la messa in onda su Rai2 della puntata fu procrastinata a causa dell'appuntamento con le Finals di tennis a Torino. In quell'occasione Il Collegio era stato messo a disposizione del pubblico in esclusiva su RaiPlay, per poi essere recuperato sette giorni dopo con il recupero della puntata per il pubblico di Rai2.

L'edizione ambientata nel 1977

Si chiude così la sesta edizione di un programma che ha fatto molto discutere in questi anni, capace di risvegliare una fascia di pubblico generalmente lontano dalla Tv, quello dei giovanissimi, che sono in fondo i protagonisti stessi del docureality. A differenze delle ultime due edizioni, che avevano visto Il Collegio percorrere una strada di crescita costante in termini di ascolti, quella ambientata nel 1977 è stata un'edizione che ha affrontato il fisiologico calo di attenzione dovuto principalmente alla conoscenza delle dinamiche del programma. A pesare sulle sorti del docureality è stato anche l'evidente momento di difficoltà di Rai2, che ha avuto una partenza di stagione molto complessa a causa del vuoto dirigenziale e la conseguente difficoltà a difendere i propri prodotti migliori.

Il Collegio 7 si farà?

È lecito chiedersi se ci sarà una settima edizione de Il Collegio. Nonostante ciò Il Collegio si è dimostrato un punto fermo di Rai2, continuando a generare enorme interesse nel pubblico tradizionale e generando importanti interazioni sui social. Sebbene il programma necessiti di qualche cambiamento per non cadere nella ripetitività, rinunciare a Il Collegio 7 sarebbe alquanto assurdo da parte di Rai2.