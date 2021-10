Il Collegio 6 non si sposta, confermata la partenza del 26 ottobre su Rai2 A dispetto delle voci circolate nelle scorse ore, secondo cui il docureality di Rai2 sarebbe iniziato con una settimana d’anticipo per sopperire allo spostamento di Voglio essere un mago in fascia pomeridiana. Spostamento che avverrà, non incidendo sulla messa in onda della prima puntata de Il Collegio 6, al via martedì 26 ottobre.

A cura di Andrea Parrella

Nessuna partenza anticipata per Il Collegio 6. Questo a dispetto delle voci circolate nelle scorse ore, secondo cui il docureality di Rai2 sarebbe iniziato con una settimana d'anticipo per sopperire allo spostamento di Voglio essere un mago in fascia pomeridiana. Fanpage.it apprende che la partenza ufficiale della sesta stagione de Il Collegio è confermata per martedì 26 ottobre, in prima serata su Rai2. Notizia confermata pochi minuti dopo da una rettifica dell'ufficio stampa di Rai2.

Voglio essere un mago spostato al pomeriggio

Confermato, invece, lo spostamento in fascia pomeridiana di Voglio essere un mago, programma con cui Rai2 aveva provato a replicare il successo del Collegio, nel tentativo di coinvolgere un pubblico più giovane, che si è rivelato un insuccesso in fatto di ascolti, scendendo sotto il 2% di share con la puntata del 5 ottobre. La rete ha quindi deciso di spalmare l'ultima puntata prevista per il 19 ottobre nella fascia pomeridiana di Rai2, da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre. Non è ancora chiaro cosa andrà in onda in prima serata il 19 ottobre, serata che a questo punto resta vacante.

Il successo de Il Collegio

Il Collegio 6 intanto scalda i motori e già dal 5 ottobre sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay i provini per comporre la classe di 20 studenti che vivrà per oltre un mese in un istituto del 1977. Per Rai2 il format è diventato una certezza delle ultime stagioni, sia per gli ascolti che ha portato, ma soprattutto per le caratteristiche del pubblico che guarda il programma. Una platea di giovanissimi che ha aperto uno spiraglio per la televisione generalista affinché si potesse intravedere uno spazio per compensare al sostanziale disinteresse del pubblico nei confronti della Tv tradizionale. Un successo che ha portato a diversi esperimenti simili negli ultimi mesi, come La Caserma e lo stesso Voglio essere un mago. Programmi, questi ultimi, che non sono stati in grado di intercettare l'interesse come è riuscito a fare Il Collegio.