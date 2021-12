Il cast di Harry Potter si riunisce per i vent’anni della saga, dove vedere l’evento in streaming In occasione del ventesimo anniversario dall’uscita in sala di Harry Potter, HBO Max realizzerà l’attesissima reunion del del cast che sarà trasmessa in contemporanea con l’America il prossimo 1 gennaio su Sky Cinema.

A cura di Ilaria Costabile

Il 2021 è l'anno in cui la saga di Harry Potter festeggia il suo ventesimo anniversario, un traguardo importante che è stato celebrato a dovere con più iniziative, come il ritorno nelle sale de "La pietra filosofale"il primo film che fa comparire il maghetto di Hogwarts sul grande schermo. Ma quella più attesa è la reunion del cast che sarà realizzata con un vero e proprio evento da HBO Max e che in Italia sarà trasmessa su Sky Cinema, in contemporanea con l'America, il prossimo 1 gennaio.

L'annuncio della reunion

La reunion degli attori che hanno reso indimenticabile il capolavoro letterario di J.K.Rowling era attesa da tanto tempo, ma non si era mai davvero concretizzata. L'occasione si è presentata, quindi, con il ventesimo anniversario dall'uscita in sala de "La Pietra Filosofale". Il servizio streaming HBO Max trasmetterà sabato 1 gennaio Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts. Si tratta di un evento con il quale gli appassionati della saga potranno immergersi nuovamente nel mondo di Harry Potter, arrivandoci da una nuova prospettiva. Verrà raccontata, inoltre, la storia che c'è dietro la realizzazione degli otto film di una delle saghe più amate di sempre, alla presenza del regista Chris Columbus e ovviamente degli attori.

Gli attori presenti alla reunion

Dal trailer realizzato per l'evento si evince che a parteciparvi saranno la maggior parte degli attori che abbiamo visto nei film della saga: da Helena Bonham Carter che interpretava Bellatrix Lestrange, compaiono anche Robbie Coltrane e Matthew Lewis, interpreti di Hagrid e Neville, per un fugace momento appare anche Emma Watson l'indimenticabile Hermione Granger. Non mancheranno, ovviamente, anche Daniel Radcliffe e Ruper Grint, ovvero Harry Potter e l'inseparabile Ron e ci saranno senza dubbio anche Ralph Fiennes, Gary Oldman, Jason Isaacs, Imelda Staunton, Tom Felton, Oliver Phelps, James Phelps, Alfred Enoch, Bonnie Wright, Evanna Lynch, Ian Hart e altri.