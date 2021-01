Il cast di Glee – o parte di esso – ricorda Naya Rivera nel giorno in cui avrebbe compiuto 34 anni. L'attrice, tragicamente scomparsa lo scorso luglio in un tragico annegamento mentre era con suo figlio sul Lake Piru, a nord di Los Angeles, ha lasciato un ricordo indelebile tra i fan della serie tv e tra i suoi compagni di viaggio. Tra questi c'è anche Ryan Dorsey, suo ex marito e collega ai tempi di Glee e padre del loro unico figlio Josey. L'attore ha ricordato così Naya Rivera: "È davvero surreale tutto quello che è successo, credere che tu te ne sia andata. Niente di tutto questo ha senso".

I ricordi del cast di Glee

Non c'è solo Ryan Dorsey, a ricordare l'attrice scomparsa anche Heather Morris, la Brittany di "Glee": "Buon compleanno angelo mio. Non mi viene da scrivere niente di sentimentale perché è davvero troppo dura… ma ti amo e non riesco a descrivere quanto mi manchi". Anche Amber Riley ha scritto: "Mi manchi ancora moltissimo e vorrei che tu fossi qui. Non c'è stato giorno in cui il tuo ricordo non mi abbia attraversato la mente. Quando è successo mi sono sempre concessa un momento di silenzio, per ricordare i bellissimi momenti che abbiamo trascorso insieme". Chris Colfer ha scritto: "Buon compleanno, baby. Mi manchi". E Kevin McHale, che nella serie interpretava Artie Abrams, ha scritto: "Buon compleanno! Nessun altro potrebbe farci essere così incasinati in pubblico".

L'assenza di Lea Michele

Non è passata inosservata neanche questa volta, l'assenza tra i commenti di Lea Michele. L'attrice in passato è stata costretta a cancellarsi da Twitter perché il suo account fu preso di mira proprio per l'assenza di commenti sulla scomparsa di Naya Rivera, con cui non c'è mai stato grande feeling. Solo il 14 luglio, Lea Michele pubblicò un video in cui ricordava sia Naya Rivera sia Cory Monteith.