Non potevano mancare dei momenti più intensi nella ventunesima puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo aver scoperto il nome di cinque su sei finalisti, Ilary Blasi chiama in disparte Ignazio Moser a cui spetta una sorpresa davvero inaspettata. Si tratta di un videomessaggio di suo padre, Francesco Moser, di cui proprio in settimana aveva parlato con gli altri ragazzi spiegando il rapporto con le rispettive famiglie.

La sorpresa di Francesco Moser

"Quando ho visto che a voi arrivavano le lettere e a me no, ci ho sperato andasse diversamente, sarebbe ipocrita dire il contrario" è quello che si sente dire a Ignazio Moser parlando con Andrea Cerioli e Awed, i quali hanno ricevuto un messaggio dalle loro famiglie. Il rapporto tra il naufrago e i suoi genitori, soprattutto suo padre, è sempre stato molto altalenante, ed è anche per questo che Ilary Blasi ha fatto in modo che gli fosse fatta una sorpresa. Non appena Moser vede l'immagine si suo padre, non riesce a trattenere le lacrime:

Lo sai che noi Moser non siamo bravi a dire le cose. Ti ho seguito nel tuo percorso in televisione, ho visto che ti hanno tagliato i capelli, anche la barba e di quello son contento perché sai che non mi piace, fosse per me ti toglierei anche tutti i tatuaggi. Hai fatto un bel percorso, io ti ho sempre rispettato e sei stato molto bravo. Noi ti aspettiamo a casa, ora che torni è tempo di ciliegie mature.

La commozione di Ignazio Moser

Un'emozione grandissima dinanzi alla quale Moser quasi non riusciva a trovare le parole per comunicare con il pubblico a casa ciò che stava avvenendo, dentro di sé: "C'è sempre in generale tra noi, siamo due un po' orsacchiotti a dirci le cose, dimostrarci l'affetto. Non me lo aspettavo proprio perché eravamo stati chiari prima di venire qui e lui aveva detto di non voler essere coinvolto". Approfittando, poi, della vetrina televisiva l'atleta si rivolge a suo padre con fermezza, ma anche grande commozione: "Anche se magari non siamo sempre andati d'accordo, però lui è il mio papà è sempre stato e sarà per sempre il mio esempio".