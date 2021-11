Ignazio Boschetto de Il Volo ricorda il padre Vito: “Non si è mai pronti ad accettare la morte” Ignazio Boschetto è stato ospite di Verissimo insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone. Nella puntata trasmessa domenica 7 novembre, l’artista de Il Volo ha ricordato il padre Vito, morto a marzo di quest’anno. Ha spiegato perché non ha rinunciato a salire sul palco del Festival di Sanremo tre giorni dopo il lutto.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2020/2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli artisti de Il Volo, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble sono stati ospiti della puntata di Verissimo trasmessa domenica 7 novembre. La lunga intervista è stata un'occasione per Ignazio di ricordare il padre Vito, morto lo scorso marzo, alla vigilia della partecipazione del figlio al Festival di Sanremo in qualità di ospite.

Ignazio Boschetto ricorda papà Vito

Silvia Toffanin ha rimarcato come, a soli 27 anni, Ignazio Boschetto debba già fare i conti con l'assenza di una figura fondamentale come quella del padre Vito. Il cantante ha replicato: "Ho parlato con altre persone che hanno perso un genitore presto o tardi. Puoi avere qualsiasi età, ma è sempre presto, non si è mai pronti ad accettarlo. Però devo dire che il fatto che abbiamo viaggiato tanto, che quando eravamo dall'altra parte del mondo sapevo che lui era sempre in qualche posto, anche oggi immagino che lui sia in un altro posto. È come se non lo avessi perso. Io non ho perso mio padre, mio padre è sempre con me. Mi piace pensarla così".

Vito Boschetto è stato un padre anche per Gianluca Ginoble e Piero Barone

Ignazio Boschetto, poi, ha raccontato che suo padre era orgoglioso di lui ma "era quel tipo di persona che non riusciva a esternare le emozioni", tuttavia con uno sguardo era in grado di trasmettere perfettamente quello che provava. Piero Barone, allora, è intervenuto e ha spiegato che anche lui e Gianluca Ginoble erano molto legati a Vito. Quando è iniziata l'avventura con Il Volo avevano 14 anni e quindi facevano i tour con i genitori. Così, si sono legati molto al padre di Boschetto:

"Ignazio ha dimostrato di essere un uomo estremamente forte. Tre giorni dopo la perdita di Vito siamo stati ospiti al Festival di Sanremo e tutti ci aspettavamo che lui non arrivasse. È arrivato col sorriso. Siamo rimasti spiazzati dal suo modo di affrontare quel momento. Ci ha insegnato tanto, devo ringraziarlo. È un uomo forte e gli vogliamo tanto bene".

Perché Ignazio Boschetto non ha rinunciato al Festival di Sanremo

Ignazio Boschetto, infine, ha spiegato perché non ha voluto rinunciare a presenziare al Festival di Sanremo: "Non c'è stato un solo momento in cui io abbia pensato di non farlo perché i nostri genitori ci hanno dato tutto. Dopo tutti i sacrifici che lui e mia madre hanno fatto per fare in modo che arrivassi dove sono oggi, non mi avrebbe mai permesso di essere assente. L'ho fatto anche per lui".