Il noto show di Rai1 condotto da Amadeus nella fascia che precede la prima serata, non andrà in onda oggi, martedì 19 gennaio e nemmeno nella serata di mercoledì 20 gennaio. I Soliti Ignoti, quindi, si ferma per due sere di seguito, ma tornerà molto presto ad allietare i telespettatori che dopo la consueta edizione del Tg1 si soffermano sul primo canale per scoprire le identità misteriose, insieme ai concorrenti di turno.

Perché lo show non va in onda

Le motivazioni per cui il game show di Rai1 non va in onda sono ben precise e dipendono da alcuni cambiamenti nel palinsesto della rete ammiraglia del Servizio Pubblico. Per quanto riguarda il mancato appuntamento di stasera, martedì 19 gennaio, è dipeso dal fatto che verrà mandata in onda lo Speciale Tg1 con la comunicazione al Senato del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, successiva alla giornata di oggi incentrata sul voto di fiducia al Governo Conte, che nella serata di ieri ha conquistato la fiducia alla Camera. Stamane, infatti, il premier ha parlato in Senato dichiarando irresponsabile l'atteggiamento di Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, e incitando i "volenterosi" a concedere il loro voto al governo. La ragione per cui, invece, non sarà trasmessa la puntata de I Soliti Ignoti di mercoledì 20 gennaio, riguarda un importante appuntamento sportivo. Alle 20.30, infatti, si giocherà la partita della Supercoppa Italiana, che vedrà sfidarsi la Juventus contro il Napoli.

Quando riprende I Soliti Ignoti

Il game show condotto da Amadeus che, ricordiamo, in queste settimane ha come protagonisti personaggi dello spettacolo affinché il montepremi accumulato possa essere devoluto all'Istituto di ricerca dell'Ospedale Spallanzani di Roma, tornerà direttamente giovedì 21 gennaio. Dopo il consueto appuntamento con il telegiornale e prima di lanciare le nuove puntate di Che Dio ci aiuti, Amadeus tornerà a fare compagnia agli italiani.