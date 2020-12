Sotto l'albero televisivo del Natale 2020 ci sono I Simpson. Per le festività natalizie c'è un canale interamente dedicato alla famiglia "gialla" più famosa della tv, dal 23 dicembre al 9 gennaio: è il canale Fox+1 che diventa Fox I Simpson. Sul canale 113 di Sky, andrà in onda una selezione dei migliori episodi della serie animata creata da Matt Groening. Una vera e propria maratona no stop per rivivere i migliori momenti della famiglia più amata d'America per un totale di oltre 250 episodi tratti da tutte le stagioni de I Simpson.

Una storia lunga più di 30 anni

I Simpson vanno in onda da più di 30 anni: era il 17 dicembre 1989 quando fecero il debutto nella prima serata di Fox negli Stati Uniti, attestandosi come un fenomeno che ha poi cambiato per sempre il mondo dell'animazione destinata agli adulti. Un cult che si è imposto in tutto il mondo, anche alle generazioni successive, ispirando tantissimi altri capolavori del genere. Spregiudicata, irriverente, parodica – per certi versi anche profetica – I Simpson hanno nella loro unicità, il loro tratto distintivo. Le feste natalizie sono l'ennesima occasione per rituffarsi con gioia nella loro storia, nelle loro avventure e nelle loro gag. Il pieno di risate è assicurato.

La programmazione speciale di Sky

Due settimane di programmazione per rivivere la serie più longeva d'America. Gli episodi che hanno fatto la storia: Marge contro la monorotaia, Bart si vende l'anima, Un Natale da cani, Homer alla battuta, Dietro la risata, Si trasloca solo due volte, La festa delle mazzate, Il promontorio della paura, Flambé Boe. E poi ci sarà l'occasione di rivedere tante guest star che dal mondo del cinema e dello spettacolo si sono trasformate per regalare momenti altrettanto iconici: Ron Howard, Alec Baldwin, Lisa Kudrow, Elton John e Katy Perry. "I Simpson" sono la nostra storia, il canale "Fox I Simpson" ci darà l'occasione di riviverla.