Ultima puntata della stagione per i Soliti Ignoti, il game show di Rai1 condotto da Amadeus, che in questi lunghi mesi di messa in onda senza pubblico, ha ospitato vari personaggi dello spettacolo in veste di concorrenti, devolvendo in beneficenza la vincita della serata. A presenziare nell'appuntamento conclusivo, prima dell'estate, sono il duo dei "Me contro te", conosciuti anche come Luì e Sofì.

Ad un passo dalla vittoria

La coppia ha affrontato il gioco con una proverbiale ilarità che ormai da anni ha catturato l'attenzione dei più piccoli che da youtube, dove sono nati, hanno iniziato a seguire le loro avventure ovunque, anche al cinema. I "Me contro te" sono una vera e propria istituzione in fatto di intrattenimento per i più piccoli e nonostante debbano relazionarsi con gli ignoti proposti da Amadeus, che sono adulti, non perdono quel modo di fare e parlare tra loro anche giocoso e leggero. Dopo aver scansato uno dei due imprevisti che rischiava di portargli via il montepremi guadagnato ignoto, dopo ignoto, i due però hanno perso all'ultima manche non indovinando il parente misterioso e, quindi, abbandonando quasi 60mila euro che, quindi, non saranno devoluti all'ente prestabilito.

Il successo dei Me contro Te

Il successo di Luì e Sofì si è moltiplicato in poco tempo, infatti i due sono stati subito amatissimi come youtuber e la loro carriera ben presto si è diramata in altre direzioni. Non c'è nulla che non abbiano fatto: libri, video musicali e anche film. Il 18 agosto, infatti, in tutte le sale uscirà il loro secondo prodotto cinematografico che, con molta probabilità, otterrà lo stesso successo del primo film, che è stato tra i più visti in Italia. La loro complicità non solo come "colleghi" di quello che da una passione è diventato un lavoro, ma anche nella vita, li ha resi una coppia forte e apprezzata da tutti: sia grandi che piccini.