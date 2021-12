I Maneskin vincono anche il Tapiro d’oro, Striscia La Notizia cambia la forma per i quattro artisti Valerio Staffelli premia i Maneskin con quattro Tapiri speciali, che per la prima volta cambiano leggermente forma. Omaggio alla band che quest’anno ha vinto tutto.

A cura di Andrea Parrella

Alla fine i Maneskin mettono in bacheca anche il Tapiro d'Oro. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, l'Eurovision Song Contest lo scorso maggio, gli Ema ed essere stati il gruppo più discusso degli ultimi mesi non solo in Italia, ai quattro artisti romani arriva anche il riconoscimento di Striscia La Notizia, che festeggia il gruppo rock italiano più famoso al mondo con quattro tapiri speciali consegnati a Damiano, Vittoria, Thomas e Ethan. Oltre a un colore diverso per ogni statuetta, per la prima volta, infatti, il tapiro avrà la forma del muso meno allungata.

L'intervista di Staffelli ai Maneskin

Questa sera, 13 dicembre, andrà in onda a partire dalle 20.35 la puntata di Striscia La Notizia con il servizio dedicato alla consegna del premio per i Maneskin. Valerio Staffelli ha raggiunto i Maneskin per la consegna dei premi e per alcune domande. "Come è stato suonare con i Rolling Stones?", chiede Staffelli. Damiano risponde ricordando i minuti dell'esibizione del concerto di Las Vegas dello scorso novembre, aperto proprio dalla band: "Difficile, perché non era il nostro pubblico, ma anche molto bello. Mick Jagger gentilissimo. Staffelli chiede anche chi è che porti i pantaloni nella band e qui«C a rispondere è Vittoria, scherzosamente: "Ce li scambiamo un po’ tutti". Inoltre nessun dubbio da parte dei quattro rispetto alla possibilità, vista la loro fama internazionale, di trasferirsi e lasciare Roma prossimamente: "Noooo, Roma non si abbandona".

I Maneskin di nuovo sul palco di X Factor

I Maneskin sono reduci da una settimana che li ha visti tornare ad esibirsi sul palco che li ha resi celebri qui in Italia, quello di X Factor, dove sono tornati ad alcuni anni di distanza dalla loro partecipazione al talent, protagonisti della finale andata in onda il 9 dicembre scorso, nella stessa puntata in cui a calcare il palco c'erano i Coldplay.