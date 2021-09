I Fraintesi vincono 70mila euro a Reazione a Catena senza comprare il terzo elemento Con la vincita ottenuta nella puntata di oggi, martedì 14 settembre, i Fraintesi superano i 200 mila euro, giocando ormai da sette puntate (campioni per cinque). I Fraintesi sono Michele, Marco e Pietro e sono arrivati in trasmissione l’8 settembre. Questa volta hanno totalizzato il record senza comprare il terzo elemento.

I Fraintesi non si fermano più. I super campioni di Reazione a Catena sono riusciti a vincere altri 70 mila euro, riuscendo a portare la vincità più alta in una sola puntata. Un record che supera anche quello della stagione scorsa. Sono riusciti a chiudere a 70 mila euro senza comprare il terzo elemento e proprio per questo motivo il montepremi è stato ricchissimo. Cresce la somma totale vinta dal gruppo di ragazzi di Avellino: siamo ben oltre quota 200 mila euro. Una cifra incredibile per i tre ragazzi irpini.

Chi sono i Fraintesi

Con la vincita ottenuta nella puntata di oggi, martedì 14 settembre, i Fraintesi superano i 200 mila euro, giocando ormai da sette puntate (campioni per cinque). I Fraintesi sono Michele, Marco e Pietro e sono arrivati in trasmissione l'8 settembre, riuscendo a vincere già al primo tentativo la ragguardevole cifra di 13.875 euro. Il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. I Fraintesi, i nuovi campioni di Reazione a Catena, continueranno a giocare nella puntata di domani cercando di migliorare il loro record attuale.

Il successo di Reazione a Catena

Storie felici come quelle de "I Fraintesi" contribuiscono al grande successo di "Reazione a catena – L'intesa vincente", game show di Rai1 che è ormai una certezza assoluta del servizio pubblico. In onda sin dal 2007, registrato presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, va in onda tutti i giorni nella fascia preserale durante il periodo estivo, in sostituzione del programma L'eredità. In passato, il quiz show è stato condotto da Pupo in un periodo compreso tra il 2007 e il 2009, successivamente dal 2010 al 2013 è stato condotto da Pino Insegno. Dal 2014 al 2017 è stato condotto da Amadeus. Nel 2018 è stato condotto da Gabriele Corsi e dal 2019 è in carica Marco Liorni, attualmente conduttore.