Non sono prime visioni, né tantomeno capolavori indimenticabili della storia del cinema, ma sono bastati due film in prima serata alla domenica per attirare su Canale 5 più spettatori di Live – Non è la d'Urso. Numeri, quelli di Quasi Amici e Un Natale al sud, che in ogni caso non possono essere definiti da capogiro, ma che in termini assoluti restano più alti del programma condotto da Barbara d'Urso. Il film francese con Omar Sy e François Cluzet del 2011, andato in onda il 27 settembre, ha raccolto davanti al video 3.521.000 spettatori pari al 14.2% di share. A una settimana esatta di distanza la pellicola squisitamente natalizia con Massimo Boldi ha invece interessato 2.959.000 spettatori pari all’11.3%.

Entrambi hanno insomma fatto meglio del mega contenitore di Canale 5 che da due stagioni va in onda in prima serata e dall'anno scorso alla domenica sera. Nell'ultima puntata del 2020 Live – Non è la D'Urso non è riuscito ad andare oltre 1.927.000 spettatori pari all’11.8% di share. Share più alto di Boldi, confrontando i numeri, ma è noto ai più come il parametro dello share sia in qualche modo il trucco di tutte le produzioni di prima serata di Canale 5, prolungate fino a notte fonda proprio per "gonfiare" questa percentuale, che cresce vertiginosamente lì dove sparisce la concorrenza (in soldoni, funziona così).

Qualcuno dirà che si tratti di una manipolazione dei numeri, che i criteri economici per i quali si sceglie di mandare in onda un dato programma motivano la necessità di mandare in onda D'Urso, che la domenica sera libera da Fazio e Giletti in vacanza sia molto meno competitiva e dunque risulti più semplice registrare ascolti più alti. Argomentazioni assolutamente valide e legittime, da cui potrebbe nascere una considerazione diversa, che è più che altro una suggestione, una spinta alla visione: e se l'affollatissima domenica sera non fosse il luogo più giusto per Live – Non è la D'Urso? E se Mediaset tornasse ad affidare a Barbara d'Urso il solo pomeriggio (compreso quello della domenica) cucendo quello spazio tutto addosso a lei, al fine di immaginare una programmazione domenicale alternativa, che eviti il rischio di scontrarsi con programmi Tv per certi versi simili e più strutturati, soprattutto quando si parla di attualità?