È saltata senza preavviso la messa in onda della puntata de I Fatti Vostri del 14 gennaio. Il programma di Rai2 condotto da Giancarlo Magalli era regolarmente previsto in questa giornata infrasettimanale, ma la programmazione della rete è cambiata all'improvviso, senza alcun avvertimento per i telespettatori e, a quanto pare, nemmeno per i conduttori della trasmissione.

I Fatti Vostri torna il 15 gennaio

A specificare le ragioni dello stop improvviso del programma, sostituito in corsa dalla messa in onda di un film, è stato lo stesso Magalli attraverso Facebook, specificando che si sia trattato degli effetti di uno sciopero dei dipendenti e non della sanificazione degli ambienti. L'equivoco è nato soprattutto in relazione alla notizia che arrivava nelle stesse ore della positività al Coronavirus di Serena Bortone, che infatti proprio oggi sta conducendo da casa il programma del pomeriggio di Rai1, in onda dagli stessi studi televisivi. Magalli invece ha chiarito le reali ragioni dello stop al programma, specificando anche che dal 15 gennaio I Fatti Vostri tornerà regolarmente in onda:

Se lo avessimo saputo vi avremmo avvertiti. Sciopero improvviso. Puntata saltata. Mi dispiace. A domani

Lo sciopero annunciato alla fine di dicembre

Lo sciopero dei dipendenti Rai era cosa nota sin dalla fine del mese di dicembre, quando l'azienda aveva dato notizia di una annunciata astensione dal lavoro che dal 2 al 31 gennaio prossimi avrebbe riguardato il personale di studio del CPTV di Roma e di Produzione News. Non è escluso, dunque, che nelle prossime due settimane le trasmissioni Rai in onda dalla Capitale, da UnoMattina a Storie Italiane, passando per Agorà, Oggi è un altro giorno, Mi manda Raitre e Cartabianca e Porta a Porta potrebbero subire ulteriori ripercussioni.