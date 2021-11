I Cugini di Campagna: “Non solo i Maneskin, anche Lady Gaga ha copiato un nostro look” Ospiti nello show “Oggi è un altro giorno”, i Cugini di Campagna hanno raccontato la storia dei loro look iconici che, stando a quanto dichiarano da settimane, i Maneskin avrebbero copiato. E non solo loro.

A cura di Ilaria Costabile

È ormai da qualche settimana che va avanti la querelle tra i Cugini di Campagna e i Maneskin, accusati dal gruppo cult degli Anni Settanta di aver copiato i loro outfit durante le loro ultime esibizioni. In effetti alcuni dei vestiti indossati dalla band romana, reduce dalla vittoria degli Mtv Ema, sembrano simili a quelli portati con disinvoltura dagli interpreti di "Anima Mia". Ospiti di Serena Bortone a "Oggi è un altro giorno", i Cugini hanno quindi rivendicato le loro ragioni in merito ad un plagio in fatto di moda.

I look dei Maneskin uguali ai Cugini di Campagna

Arrivati in studio con i loro completi sgargianti e brillantinati, i Cugini di Campagna sono da sempre riconoscibili in fatto di vestiario e in tanti anni di carriera non hanno modificato più di tanto i loro look, di cui parlano con grande orgoglio: "I nostri abiti sono ispirati alla Cappella Sistina" spiega Ivano, che aggiunge: "gli stilisti dei Maneskin sono bravissimi, ma ci hanno copiati, però siamo felicissimi che lo abbiano fatto dei ragazzi di vent'anni, Damiano non potrebbe essere nemmeno mio figlio, al massimo mio nipote". I cantanti mostrano le prove a carico di questo plagio, come ad esempio la giacca a rombi indossata dal chitarrista della band nata sul palco di X Factor: "Questo look lo ha copiato anche Lady Gaga, aveva lo stesso vestito di Nick".

La canzone per i Maneskin

Tra gli altri look incriminati ci sono quelli ispirati alla bandiera americana: "Noi vent'anni fa siamo andati vestiti così a New York, loro hanno aperto il concerto vestiti proprio come con la bandiera americana. Che poi, io se fossi il loro produttore, non mando una band di ragazzi, ventenni, a cantante una cover, anche perché sono bravissimi". Da questa polemica, ovviamente, come ha fatto notare anche Serena Bortone in trasmissione, i Cugini di Campagna hanno tratto anche un lato positivo: "Abbiamo ricevuto chiamate su chiamate, i fan dei Maneskin ci hanno odiati, però abbiamo anche avuto 4 milioni di visualizzazioni". Per salutare, quindi, i vincitori di Sanremo, in diretta ad Oggi è un altro giorno hanno deciso di dedicargli un omaggio mixando il loro più grande successo musicale con una canzone importantissima per Damiano e i suoi, per cui hanno intonato "Marlena mia, torna a casa tua".