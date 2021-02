Nella 38esima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 8 febbraio 2021, non sono mancati momenti di tensione, di emozione, ma anche di grande ilarità tra i concorrenti della casa più spiata d'Italia. Tra incontri speciali, chiarimenti e momenti goliardici racchiudiamo, quindi, i cinque istanti davvero imperdibili di questo primo appuntamento settimanale.

Dayane rivede suo fratello Juliano

Tra i momenti più emozionanti della serata c'è stato il collegamento di Juliano, il fratello di Dayane Mello, dal Brasile. Juliano ha voluto ringraziare in particolar modo i gieffini che in questi giorni così difficili sono stati per la modella come una seconda famiglia: "Grazie davvero, grazia ai ragazzi che possono stare con Dayane. Grazie agli italiani".

Francesco Baccini sbugiarda Maria Teresa Ruta

Momento davvero esilarante è stato l'incontro tra Maria Teresa Ruta e il cantautore Francesco Baccini. La conduttrice aveva dichiarato di aver avuto una liaison con l'artista che, però, presentatosi a Cinecittà ha voluto dire la sua a riguardo, sbugiardando completamente la gieffina: "Ci siamo sentiti e visti qualche volta, ma lei aveva anche un fidanzato".

Stefania Orlando incontra il padre

Momento emozionante anche per Stefania Orlando. La showgirl, infatti, ha incontrato suo padre Pietro, con il quale ha sempre avuto un rapporto molto solido, ma manchevole di quelle attenzioni che una figli desidererebbe da un padre, come un abbraccio, o un ti voglio bene detto una volta in più. Entrato nel Cucurio, il signor Pietro non ha esitato a manifestare tutto il suo amore a sua figlia: "Pensavo che dire ti voglio bene fosse una cosa di forma, non pensavo mai alla sostanza"

Giulia Salemi contro tutti

Tra gli argomenti affrontati in puntata da Alfonso Signorini c'è anche l'accesa rivalità tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due, ormai, sono insofferenti l'uno alla presenza dell'altro e non hanno intenzione di calare le armi. Anche in trasmissione, quindi, l'influencer ha ribadito le sue ragioni e ha dichiarato di sentirsi isolata: "Sarò io sbagliata, ma adesso ho l'ansia anche a parlare. Qualsiasi cosa io dica o faccia non va bene"

Alessia Zelletta corteggia Andrea Zenga

Momento davvero esilarante è l'incontro tra Alessia Zelletta, la sorella dell'ex volto di Uomini e Donne, e Andrea Zenga. La 23enne non ha avuto problemi a manifestare il suo interesse nei confronti dello sportivo tanto da presentarsi in casa e chiedere di incontrarlo una volta finito il reality.