I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni terza puntata del 4 ottobre: un omicida tra i Bastardi

Foto di Anna Camerlingo

Anticipazioni della terza puntata del 4 ottobre

Il terzo appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone 3, previsto per lunedì 4 ottobre: il nome della terza puntata è "Rose rosse". Quella che segue è la sinossi ufficiale. Quando si ritrova coinvolto in un efferato omicidio, uno dei Bastardi si ritrova a fare i conti con i demoni del suo passato. Senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che nemmeno lui sa se è o no colpevole dell'omicidio. Sarà un caso che metterà a dura prova tutto il commissariato.

Le parole di Carolina Crescentini

Carolina Crescentini è la protagonista femminile de I Bastardi di Pizzofalcone, da tre stagioni nel ruolo del sostituto procuratore Laura Piras. In una intervista a Fanpage.it, l'attrice ha raccontato molti dettagli sul suo personaggio e sulle riprese, spiegando che avere una regista donna ha giovato alla sua crescita: "Da quest'anno, c'è una donna che ci dirige (Monica Vullo, ndr) e così il personaggio ha fatto un'ulteriore passo in avanti. Poi ci siamo noi, gli attori, e ci confrontiamo, dibattiamo, pensiamo alla scena, a volte la riscriviamo anche in maniera organica e pian piano ci registriamo, troviamo la nostra dimensione ideale". Carolina Crescentini ha anche ammesso che c'è una forte intesa tra tutti gli attori della serie tv di Rai1: "Ci vogliamo un gran bene. Ho sempre pensato che quando un'intesa funziona, si vede anche nel prodotto finale. Non c'è trucco".