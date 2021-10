I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni quarta puntata dell’11 ottobre: un omicidio in farmacia

Una nuova puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è prevista lunedì 18 ottobre alle ore 21.20 su Rai1. È la quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, la serie tv con Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e con la new entry Maria Vera Ratti, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni. Il quinto episodio si chiama "Sangue per i Bastardi di Pizzofalcone": il commissariato indagherà su una rapina finita in omicidio. A rimetterci la vita è una giovane commessa. Intanto, Lojacono continua le indagini sull'autore dell'attentato al ristorante di Letizia. La verità è sempre più vicina.

Anticipazioni della quinta puntata del 18 ottobre

Ecco di seguito le anticipazioni dell'episodio 5 dal titolo "Sangue". Una commessa di farmacia viene uccisa da un balordo durante una rapina. Ma alcuni elementi lasciano credere che dietro a questo incidente si nasconda un caso ben più complesso. È un delitto che il commissario Martini sente come proprio, facendo scoppiare un conflitto all'interno dei Bastardi. Intanto, l'ispettore Lojacono si avvicina sempre più all'autore dell'attentato al ristorante di Letizia e a una rivelazione molto difficile da sopportare.

Il successo de I Bastardi di Pizzofalcone

Il successo de I Bastardi di Pizzofalcone prosegue senza sosta anche in questa terza stagione. Come per le precedenti stagioni, anche le nuove puntate ricalcano l’impianto e i meccanismi del giallo classico. Una formula consolidata che sta garantendo alla fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ampia soddisfazione e grandi margini di crescita. La prima puntata è stata vista da 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share. La terza puntata, andata in onda eccezionalmente di domenica rispetto al giorno canonico che è il lunedì, ha raccolto invece 3.994.000 spettatori netti pari al 19.13% di share.