I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni quarta puntata dell’11 ottobre: le Nozze di camorra

Una nuova puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è prevista lunedì 11 ottobre alle ore 21.20 su Rai1. È la quarta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4 che ritorna come di consueto in programmazione di lunedì sera. La quarta puntata della serie tv con Alessandro Gassman si chiama "Nozze" ed è tratta dal romanzo omonimo di Maurizio de Giovanni. La quarta puntata vedrà i Bastardi impegnati a evitare che scoppi una guerra tra le due famiglie criminali, i Valletta e i Pesacane.

Anticipazioni della quarta puntata dell'11 ottobre

La quarta puntata si chiama "Nozze" ed è tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni. Ecco le anticipazioni: le nozze tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane avrebbero dovuto portare la pace tra le due famiglie criminali che si facevano la guerra da anni. Ma ai cadaveri di questa lunga faida se ne aggiunge uno nuovo, quando la giovanissima sposa viene ritrovata morta con ancora addosso il suo abito nuziale. Ora i Bastardi hanno pochi giorni per scoprire il colpevole, prima che tra le due famiglie torni a scoppiare una guerra ancora più letale di prima.

I libri de I Bastardi di Pizzofalcone

La fortunata serie è ispirata alla saga di libri ideata e scritta dal popolare scrittore napoletano Maurizio de Giovanni. L'intera antologia, ad oggi composta da 11 romanzi, è tutta pubblicata da Einaudi nella collana Stile Libero. Ambientata a Napoli, la serie è incentrata sul racconto delle indagini e delle situazione interne del commissariato di polizia di Pizzofalcone, la cui composizione interna viene stravolta dall'arrivo di quattro nuovi agenti che sono appunto Lojacono, il vicequestore Luigi Palma e gli agenti Francesco Romano e Alessandra di Nardo, tutti chiamati a sostituire alcuni colleghi coinvolti in un traffico di droga. "Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone" è l'ultimo libro in uscita, atteso per il 19 ottobre.