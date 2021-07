I 5 momenti imperdibili di Temptation Island, dalle lacrime di Federico alla rabbia di Alessandro Quinta puntata di Temptation Island e se alcune coppie sono arrivate alla fine del loro percorso, ce ne sono due che invece devono ancora incontrarsi. In questo penultimo appuntamento con Filippo Bisciglia non sono mancati momenti eclatanti sia durante i falò di confronto che in quelli di fidanzati e fidanzate. Ecco i cinque momenti imperdibili della puntata.

A cura di Ilaria Costabile

Nella quinta puntata di Temptation Island le coppie sono ormai vicine alla fine del loro percorso. Se alcune di loro sono state protagoniste dei falò di confronto, dove non sono mancati dei momenti piuttosto esilaranti, delle altre vedremo i loro faccia a faccia nella puntata di martedì 27 luglio. Intanto, però, lo show di Canale 5 regala sempre degli attimi di incredulità che difficilmente passano inosservati. Ecco, quindi, i cinque momenti imperdibili della penultima puntata.

Le lacrime di Federico

Pentito per essersi avvicinato pericolosamente alla single Vincenza Botti e convinto a voler riconquistare la sua Floriana, al terzo falò di confronto consecutivo Federico Rasa si scioglie come mai era accaduto prima d'ora. Tra le lacrime, infatti, lui cerca di farsi perdonare le sue leggerezze: "So che voglio stare al tuo fianco" dice alla sua fidanzata che, solo 24 ore prima, lo aveva piantata in asso, ma che invece non ha mai smesso di amarlo.

Il calcio di Alessandro

Alessandro, il fidanzato di Jessica, proprio non ce la fa a sopportare quello che gli viene mostrato nel pinnettu. Il rapporto tra la sua ragazza e Davide Basolo sembra essere più intenso di quanto lui stesso potesse aspettarsi. Lei, ormai, ha perso ogni tipo di timore e si lascia andare a dolci effusioni, baci, carezze, confessioni. Dopo la vista della notte che i due hanno passato insieme, Alessandro perde le staffe e sferra un calcio ad uno dei vasi lì presenti spaccandolo in mille pezzi.

Leggi anche I 10 momenti più trash nella storia di Temptation Island

La notte di Jessica e Davide

Tra i momenti più incredibili della serata c'è, senza dubbio, il momento in cui viene mostrata ad Alessandro quello che la sua fidanzata, Jessica, ha fatto in una delle sue ultime sere nel villaggio. Lei, infatti, ha chiesto al single Davide di dormire accanto a lei. I due, aspettando che le telecamere si spegnessero, si sono addormentati abbracciati, stando piuttosto vicini e anche in posizioni piuttosto inequivocabili.

Il mancato bacio di Luciano e Manuela

Tra Luciano e Manuela il feeling è ormai alle stelle. Condividono tutto insieme, ma lei sembra resti a lasciarsi andare, come dimostra il tentativo di lui si strapparle un bacio, ma lei riesce a schivarlo con destrezza, pur desiderando fortemente quel momento.

Stefano si confida con la single Federica

Stefano, però, non è da meno della sua fidanzata e infatti, con la single Federica, non esita ad avvicinarsi mostrando anche un lato più sensibile: "Non mi ha mai visto piangere in cinque anni, dice che sono un animale" rivela lui, mentre si asciuga le lacrime, consolato dalla 25enne.