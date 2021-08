Hilary Duff positiva al Covid-19: “La variante Delta è una str**, felice di essere vaccinata” Hilary Duff è risultata positiva al Covid-19. L’attrice e cantante ha comunicato la notizia sul suo profilo Instagram e ha indicato i sintomi che sta avvertendo: “Sono felice di essere vaccinata”. Sospese le riprese della serie How I met your father, in cui Duff interpreta la protagonista Sophia.

Hilary Duff è risultata positiva al Covid-19. L'attrice lo ha comunicato in queste ore sul suo profilo Instagram, spiegando di aver preso la variante Delta e indicando anche i sintomi che sta avvertendo. La trentatreenne ha espresso infine il suo sollievo per essersi vaccinata.

Hilary Duff ha fatto il vaccino

Hilary Duff sta facendo i conti con il Covid-19. L'attrice e cantante, ex protagonista dell'amatissima serie Lizzie McGuire e di numerose pellicole come A Cinderella Story e Nata per vincere, ha condiviso la notizia con gli oltre 18 milioni di utenti che la seguono su Instagram. Hilary Duff ha spiegato di fare fatica ad avvertire sapori e odori e di avere un terribile mal di testa:

"La variante Delta è una stron**. Sintomi: un brutto mal di testa, non sento i sapori e gli odori. Pressione sinusale e annebbiamento del cervello. Felice di essere vaccinata".

Interrotte le riprese di How I met your father

In questi giorni, Hilary Duff era sul set di How I met your father, serie targata Hulu, spin-off di How I met your mother. Solo cinque giorni fa, aveva pubblicato una foto che la ritraeva insieme al resto del cast: Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma e Brandon Michael Hall. Nella serie in dieci episodi, Hilary Duff interpreta Sophia, una giovane donna che racconta ai suoi figli tutte le vicende sentimentali vissute fino alla conoscenza del loro padre. Esattamente come accadeva nella serie How I met your mother, non mancherà un gruppo di simpatici amici. Intervistata da Deadline, l'attrice si era detta orgogliosa di essere la protagonista di questo progetto:

"Sono una grande fan di How I met your mother, per questo sono onorata e anche un pò nervosa che Carter e Craig si siano fidati di me a tal punto da affidarmi il sequel del loro ‘bambino'. So che sarà una sfida ardua, ma non vedo l'ora di farlo".

Le riprese erano cominciate proprio in questi giorni. A causa del Covid, Hilary Duff si è vista costretta a fermarsi.