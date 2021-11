Heath Freeman attore nel ruolo del serial killer di Bones è morto a soli 41 anni Nella serie tv Bones, Freeman era il serial killer colpevole di una serie di omicidi che hanno sconvolto e appassionato il pubblico. È morto giovanissimo per cause sconosciute nel sonno, stando a quando rivela finora Deadline.

A cura di Giulia Turco

Heath Freeman è morto a soli 41 anni per cause al momento sconosciute. Attore americano era noto al mondo delle serie tv per il suo ruolo in Bones. Ad annunciare la notizia è l'amica Shanna Moakler che lo ha fatto sapere al magazine Deadline: "Siamo davvero devastati dalla perdita del nostro amato Heat Freeman. Un essere umano brillante con uno spirito intenso e pieno di sentimento, che ha lasciato un'impronta indelebile nei nostri cuori". Nella nota serie tv, Freeman interpretava il temuto serial killer Howard Epps.

Perché è morto Heath Freeman

Giovanissimo, stando alle prime indiscrezioni pare che Freeman possa essere morto nel sonno. A rivelarlo e l'amica ed ex star Moakler precisando a Deadline che l'attore si sarebbe spento nella notte nella sua casa di Austin. "Mi mancherai così tanto e conserverò tutti i fantastici ricordi che siamo stati in grado di condividere” ha dichiarato Shanna Moakler.

La carriera di Heath Freeman

Nella serie tv Bones, Freeman era il serial killer colpevole di una serie di omicidi che hanno sconvolto e appassionato il pubblico. Da allora sono passati 15 anni. Poco tempo prima, nel 2003, ha preso parte al cast di NCIS interpretando Benjamin Frank. Più di recente era apparso nelle serie “Trust Me”, “Senza Traccia” e “Avvocati a New York”. Aveva preso parte inoltre a due film: “Devil's Fruit” e “Terror on the Prairie”.