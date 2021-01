Harry Potter diventerà una serie Tv. Stando a quanto riporta Variety, sarebbe già in fase di elaborazione una serie ispirata alla saga creata da J.K. Rowling, da cui è nato uno dei fenomeni di maggior successo della storia del cinema recente. La serie TV ispirata ai racconti di Harry Potter sarà destinata alla piattaforma streaming HBO Max.

Cosa sappiamo della serie TV su Harry Potter

Da tempo si parlava di un nuovo adattamento delle storie ispirate al celebre maghetto interpretato da Daniel Radcliffe, ma a quanto pare i tempi sono maturi per la partenza del progetto, che si troverebbe al momento ancora ad una fase embrionale. Non ci sono al momento dettagli specifici riguardo al soggetto e alla sceneggiatura, la regia e il cast di quest'operazione, così come non è chiaro a quale segmento narrativo della saga farà riferimento al serie Tv, se partirà dal primo dei sette libri, o si focalizzerà su uno dei personaggi.

Il successo planetario di Harry Potter

Dopo la saga di Animali Fantastici, arrivata al cinema in questi ultimi anni accontentando i milioni di fan di Harry Potter sparsi in giro per il mondo e il cui terzo di cinque episodi è in arrivo per il 2022, ci si prepara ad una nuova operazione basata su una saga che, tradotta in linguaggio cinematografico, ha fruttato 8 film e un volume d'affari di circa 8 miliardi di dollari. Solo di recente, proprio durante i primi mesi della pandemia, in Italia abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione del successo senza tempo di questa saga, che riproposta in Tv ha riscosso ascolti degli della prima serata.

Il fenomeno letterario

Quanto al fenomeno letterario, la saga dei libri e dei film dedicata ad Harry Potter è una serie di romanzi fantasy scritta da J. K. Rowling e ambientata nell'immaginario Mondo magico. Ideata nei primi anni novanta, la serie fu pubblicata tra il 1997 e il 2007. Tradotta in 80 lingue, tra cui il latino e il greco antico, resta seconda nella storia dell'editoria, con una vendita complessiva di 500 milioni di copie, dietro soltanto a quella dedicata al commissario Maigret di Georges Simenon.