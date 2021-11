Harlem, la serie che è un ritratto sincero dei trent’anni Harlem è la nuova serie targata Amazon Prime Video disponibile dal 3 dicembre. Le protagoniste sono quattro migliori amiche alle prese con carriera, amore e sogni da realizzare ad Harlem, il quartiere black per eccellenza della Grande Mela. Una versione moderna di Sex and The City che racconta cosa significa avere trent’anni oggi, come spiega anche la showrunner, Tracy Oliver: “Ho pensato di dover essere sincera e mostrare che arrivare a trent’anni non significa necessariamente avere tutto”.

A cura di Elisabetta Murina

Quattro migliori amiche alle prese con la carriera e l'amore nella Grande Mela. Questa volta, però, le protagonista non sono Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte, e non si tratta di Sex and The City. Su Amazon Prime Video dal 3 dicembre sarà disponibile Harlem, una nuova serie in 10 episodi che si potrebbe considerare la versione più moderna e black dell'ormai familiare cult con Sarah Jessica Parker e le sue amiche.

Di cosa parla Harlem

Le protagoniste sono quattro amiche che vivono i loro trent'anni ad Harlem, il quartiere black per eccellenza di New York, destreggiandosi tra carriera, sogni e la ricerca dell'anima gemella. Sono Camille (Meagan Good), Quinn (Grace Byers), Angie (Shoniqua Shandai) e Tye (Jerrie Johnson), tanto diverse nel carattere quanto simili nel rappresentare i valori di una nuova generazione. È con questa idea che la showrunner Tracy Oliver ha pensato i loro personaggi, come ha spiegato a Entertainment Weekly: "Le ho scelte consapevolmente, facendo in modo che più donne si sentissero rappresentate. Ho pensato di dover essere sincera e mostrare che arrivare a trent'anni non significa necessariamente avere tutto".

Quinn e Angie in Harlem

Un ritratto sincero dei trent'anni

Harlem, forse ancor più di Sex and The City, racconta cosa significa avere trent'anni nella Grande Mela e non in un quartiere qualunque della città, ma in quello in cui c'è la più grande comunità black della città. L'amore non ancora trovato, una carriera che non va esattamente secondo i piani, delusioni, pianti, ma anche tante soddisfazioni condivise con le amiche di una vita. Questo è quello che il pubblico troverà nella nuova serie targata Amazon Prime Video, disponibile dal 3 dicembre. Ed è sempre questa l'idea che ha accompagnato Tracy Oliver nello sviluppare i dieci episodi: "Molti spettacoli ti mettono di fronte a ventenni che mostrano i vent'anni come il tempo in cui sei giovane e pazzo. Ma poi, quando raggiungi i trent'anni , dovresti solo avere tutto mappato. E ho pensato: ‘Siamo sinceri su come i trent'anni non significano necessariamente che hai tutto". Camille è una giovane professoressa di antropologia alla Columbia University (la direttrice del dipartimento è interpretata da Whoopi Goldberg), ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa. Tye è la creatrice di una dating-app per persone queer che però preferisce mantenere le distanze dalle relazioni amorose. Quinn è romantica e cerca di portare avanti la sua attività di stilista che stenta a decollare. Angie è attrice e cantante, vivace e sicura di sè, che vive con Quinn.