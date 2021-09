Guendalina Tavassi torna a fare l’influencer dopo l’aggressione, l’occhio è ancora livido Dopo aver subito un’aggressione, su cui stanno indagando le Forze dell’Ordine, Guendalina Tavassi ritorna alla sua attività e pubblica una serie di stories per i brand con cui collabora. Con forza e coraggio, nonostante l’occhio nero sia ancora lì. L’ex marito intanto parla: “Non dite cazzate”.

La vita va avanti, nonostante tutto. Chiedetelo a Guendalina Tavassi, protagonista assoluta della cronaca del gossip degli ultimi giorni per essersi mostrata con il volto tumefatto e un occhio livido in alcuen stories. Dopo aver subito un'aggressione, su cui stanno indagando le Forze dell'Ordine, Guendalina Tavassi ritorna alla sua attività e pubblica una serie di stories per i brand con cui collabora. Con forza e coraggio, nonostante l'occhio nero sia ancora lì, un monolite di vergogna per chi ha commesso un gesto del genere.

Federico Perna, il compagno di Guendalina Tavessi

Al fianco di Guendalina Tavassi c’è Federico Perna, il fidanzato con il quale l’ex gieffina è uscita allo scoperto negli scorsi mesi. L’imprenditore ha postato uno scatto di Guendalina con l’occhio tumefatto, dimostrandole tutto il suo supporto dopo l’aggressione subita: "Anche così sei sempre la più bella". E non c'è stata invece alcuna reazione da parte del suo ex compagno, l'ex marito Umberto D'Aponte.

Umberto D'Aponte: "Non dite cazzate"

Nel frattempo l'ex marito di Guendalina, il napoletano Umberto D'Aponte non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quello che è accaduto. Su Instagram però ha pubblicato una serie di stories dopo aver fatto una partita di calcetto e ha spiegato: "Sento in giro un sacco di cazzate, non ci pensate e vi consiglio di fare un po' di sport perché dopo una giornata di forte stress come questa, passa tutto". Il riferimento forse è proprio alla questione legata a Guendalina Tavassi. La rottura definitiva tra i due risale allo scorso marzo, dopo mesi da "separati in casa", come avevano spiegato su Instagram. Era lui vicino alla ex moglie quando ci fu quel caso di ‘revenge porn': "lo ha detto male, ma ha detto tutto" scrisse per noi Andrea Parrella. Nel corso dell'estate poi l'ex gieffina ha scelto di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, Federico Perna, giovane imprenditore di Roma.