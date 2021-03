Guenda Goria racconta la sua malattia. L'ex gieffina soffre infatti di endometriosi, come negli scorsi giorni aveva già raccontato su Instagram. Ospite nel salotto di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, Guenda ha deciso di commentare quelle parole, per incoraggiare le donne che come lei ne soffrono a parlarne e a non sottovalutare i sintomi: "È una patologia di cui soffrono moltissime donne", ha spiegato. "Io ne sapevo molto poco e per molto tempo ho sottovalutato i sintomi perché credevo che fosse lo stress a crearmeli".

L'annuncio di Guenda Goria

Nella giornata dell'8 marzo, festa delle donne, Guenda Goria ne aveva approfittato per fare un annuncio importante su Instagram in tema di salute e prevenzione femminile: "Marzo e’ il mese dedicato ad una malattiacon la quale ho scoperto da poco di dover combattere", ha scritto in un post. "Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi. E’ una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’ infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali. Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va. Un forte abbraccio a tutte voi".

Che cos'è l'endometriosi

L’endometriosi è una malattia femminile, provocata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero, che determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l’apparato femminile. Guenda è una delle tante donne che ne soffre, nonostante finora se ne sia parlato molto poco. In Italia diverse donne del mondo dello spettacolo hanno affermato di esserne affette, da Nancy Brilli a Laura Torrisi fino alla conduttrice Rossella Brescia.