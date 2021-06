La stagione che Amici si lascia alle spalle è a dir poco trionfale. Il talent di Maria De Filippi ha lanciato nuovi artisti ed ha raccolto ascolti da capogiro nel serale, confermando la sua eterna giovinezza ed andando ben oltre le aspettative. A partire dalla prossima stagione, sarà la ventunesima per uno dei programmi più longevi della Tv italiana, verrà ancora rafforzata la squadra di autori, con un gradito ritorno.

Si tratta di Luca Zanforlin, che da autore ha segnato la storia del talent per ben 16 edizioni, spesso comparendo in prima persona negli anni in cui era in carica. A dare notizia del suo ritorno ad Amici è BubinoBlog, che ritiene certo il ritorno – nel suo 30esimo anno di carriera in Tv – nella macchina organizzativa del programma per la prossima stagione, già partita in queste settimane.

Il percorso in tv di Luca Zanforlin

La decisione di Zanforlin di andare via da Amici lasciò il pubblico del talent show con l’amaro in bocca. Era il 2013 quando l’autore comunicò attraverso un messaggio lasciato sulla pagina Facebook della trasmissione nel 2013. Dopo aver scoperto alcune telefonate arrivate all’autore in cui si insinuava che dietro la sua decisione ci fosse una lite con la De Filippi, la conduttrice si infuriò al punto da smentire quella notizia in diretta. In realtà, i rapporti tra loro sono sempre stati buoni e Zanforlin non ha mai fatto mancare il suo sostegno a un progetto che ha impegnato buona parte della sua vita professionale.

Zanforlin dopo Amici, dalla Rai ad Agon Channel

Dopo Canale5, nel passato di Luca ci sono state diverse collaborazioni. Oltre alla Rai, dietro le quinte della quale continua a lavorare, Zanforlin ha lavorato in Albania con Agon Channel insieme a Sabrina Ferilli e, a testimonianza del grosso affetto che li lega, ha accettato di fare da autore a Emma Marrone nel corso della sua esperienza di valletta a Sanremo.