Grande Fratello Vip, il gesto di Alex Belli che fa ballare Manuel Bortuzzo prendendo sulle spalle Un gesto gentile e pieno di premura quello che vede protagonista Alex Belli all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante un momento di festa non ha esitato un attimo a prendere Manuel Bortuzzo sulle spalle per permettergli di ballare insieme a tutti gli altri. Un’azione che, seppur semplice, ha generato un movimento di gratitudine e di apprezzamento anche sui social.

A cura di Ilaria Costabile

I primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip trascorrono in armonia, i concorrenti iniziano a conoscersi e pian piano ad integrarsi, e non mancano anche i momenti per fare festa. Ed ecco che durante una delle serate all'insegna della musica, Alex Belli non ha esitato un secondo per rendere ancora più inclusivi quegli attimi di divertimento in cui tutti ballavano e, quindi, si è caricato sulle spalle Manuel Bortuzzo per poter continuare la festa.

La premura di Alex Belli

Un gesto semplice, ma fortemente significativo che ha scatenato una pioggia di messaggi e post anche sui social, dove Alex Belli è stato elogiato per la sua bontà, il suo carattere aperto e il suo altruismo, rendendolo in poco tempo uno dei preferiti tra i concorrenti di questa sesta edizione iniziata da nemmeno una settimana. La presenza di Manuel Bortuzzo si è dimostrata un valore aggiunto del reality, in quanto già ci sono stati momenti intensi di confronto, di riflessione e di racconto. Tra l'attore e il giovane nuotatore, inoltre, si è creata subito una bel legame, tanto che è proprio Belli ad includere il ragazzo nelle attività della casa, quasi prendendo le fattezze di un fratello maggiore.

Manuel Bortuzzo è il preferito della Casa

Nonostante sia ancora presto per esprimere giudizi veri e propri, dal momento che il gioco non è ancora realmente iniziato e non si sono create delle vere e proprie dinamiche, Manuel Bortuzzo è diventato già il simbolo di una televisione positiva, una televisione che è capace di veicolare messaggi di speranza e crescita. Lo afferma anche Tommaso Zorzi che nella casa più spiata d'Italia ci ha vissuto per ben sei mesi, e in un'ospitata nel programma radiofonico di R101 condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ovvero "Facciamo finta che…" ha dichiarato che il 22enne è "un esempio edificante per i giovani.