Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: in nomination Amedeo Goria e Nicola Pisu

I nominati della settima puntata del Grande Fratello Vip 2021, trasmessa lunedì 4 ottobre, sono Amedeo Goria e Nicola Pisu e Samy Youssef. La serata non ha visto nessuno dei concorrenti lasciare la casa più spiata d'Italia. È stata una puntata forse sotto tono, con pochi scatti e pochi sbalzi. Ma vediamo come sono andate le nomination che hanno portato alle nomination il giornalista ex Rai e il figlio di Patrizia Mirigliani. Samy Youssef è stato il meno votato nella settimana precedente, quindi è entrato di diritto in nomination. Il televoto è ufficialmente aperto fino a venerdì sera.

Le nomination palesi

Nelle nomination palesi, il primo a parlare è Amedeo Goria, che decide di non votare ancora una volta nessuna donna e vota Giucas Casella. Sophie Codegoni vota Amedeo. Giucas Casella, invece, ricambia il voto per Amedeo Goria. Le sorelle Selassie votano Nicola e questi ricambia. Scaramucce tra le "princess" e Nicola Pisu, che non si prendono e parlano di "strategia". Jo Squillo vota Amedeo Goria. Gianmaria Antinolfi vota Nicola. Francesca Cipriani vota Miriana Trevisan. Quest'ultima vota Giucas Casella. Anche Manila Nazzaro vota Amedeo Goria. Samy è l'ultimo a votare e punta Nicola.

Le nomination segrete

Manuel Bortuzzo vota Miriana Trevisan. Soleil Sorge nomina le Selassie. Raffaella Fico vota Miriana Trevisan: "Ha delle uscite che mi fanno sorridere". Anche Aldo Montano punta invece Nicola, come la maggioranza delle nomination palesi. Davide Silvestri ha scelto di nominare le sorelle Selassie: "Per quello che hanno detto su di me, che è davvero incommentabile". Al momento, con queste votazioni, risulterebbero in nomination Amedeo Goria e Nicola Pisu. Carmen Russo vota "a malincuore" Amedeo Goria. Alex Belli ha votato Miriana Trevisan. Ainett Stephens ha scelto di votare per Nicola Pisu. L'ultima a votare è stata Katia Ricciarelli, che ha confermato un altro voto a Nicola Pisu.