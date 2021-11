Grande Fratello Vip 2021, in nomination Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge, Nicola Pisu e Jo Squillo Nessun eliminato nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 1 novembre su Canale 5. Gianmaria, sfavorito al televoto della settimana, è andato dritto in nomination insieme a Nicola Pisu, Soleil Sorge e Jo Squillo. Uno dei concorrenti al televoto sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente il gioco nella puntata di venerdì 5 novembre del GFVip.

A cura di Giulia Turco

Nessun eliminato nella punta del Grande Fratello Vip in onda lunedì 1 novembre. Carmen Russo si è rivelata la favorita dal pubblico ed è stata incaricata di scegliere il suo sfavorito da mandare dritto al televoto della prossima puntata, in onda venerdì 5 novembre, che rivelerà l'eliminato della settimana. Il vip in questione è Gianmaria Antinolfi, che si aggiunge a Jo Squillo, Soleil Sorge e Nicola Pisu nominati dai concorrenti nel corso della puntata. Giucas, Manila, Aldo, Manuel, Katia e Alex sono stati resi immuni dal GFVip, mentre Francesca Cipriani è l'immune scelta dalle opinioniste in studio che hanno preso le due difese: "Un messaggio ai concorrenti nella casa: non dovete più nominarla con la scusa c he è innamorata e ha un uomo fuori".

Nessun eliminato nella puntata di lunedì 1 novembre

Nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip nessun concorrente è stato eliminato. Dalla precedente nomination che aveva mandato al televoto Carmen Russo, Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi, Carmen si è salvata per prima come concorrente favorita dal pubblico a casa. Il suo compito è stato quello di scegliere uno dei due concorrenti in nomination insieme a lei da mandare dritto al televoto della settimana successiva. Il prescelto è Gianmaria, con la motivazione di voler salvare Francesca.

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination palesi in mistery room della quindicesima puntata:

Jo squillo nomina Soleil Sorge

Nicola Pisu nomina Davide Silvestri

Sophie Codegoni nomina Soleil Sorge

Le sorelle Solassié nominano Soleil Sorge

Davide Silvestri nomina Sophie Codegoni

Soleil Sorge nomina Jo Squillo

Miriana Trevisan nomina Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi nomina Jo Squillo

Le nomination palesi estratte dai piramidali: